Stralsund/Ribnitz-Damgarten

Damit hatte trotz aller Forderungen wohl keiner gerechnet: Von Rügen über Stralsund und Nordvorpommern bis hin zum Darß können ab Freitag, 14. Mai, die Geschäfte wieder öffnen. Der Einzelhandel wird wieder hochgefahren. Und das Beste: Die Kunden brauchen weder einen Test noch einen Termin. Man kann es kaum glauben: Shoppen soll wieder Spaß machen.

Die Menschen in unserem Kreis werden damit für den niedrigen Inzidenzwert belohnt. Der lag zuletzt unter 40 und gab Landrat Stefan Kerth eine gute Verhandlungsbasis beim Corona-Gipfel in Schwerin. Der SPD-Mann konnte zwar nicht alle Forderungen seines Fünf-Punkte-Plans bei Landes-Chefin und Parteigenossin Manuela Schwesig durchsetzen, aber immerhin in puncto Laden-Öffnung gestand man Vorpommern-Rügen einen Sonderweg zu. Gutes Signal für den gebeutelten Einzelhandel.

Einkaufen ohne Test wieder möglich

„Die Branche hat enorm Federn lassen müssen, daher freue ich mich für jeden Einzelnen, der am Freitag wieder aufschließen kann. Ich habe mich mit Nachdruck dafür eingesetzt, dass das Einkaufen wieder ohne Test möglich ist. Die Rahmenbedingungen der Testungen haben sich zwischenzeitlich verändert. In Betrieben gibt es beispielsweise zwei Testangebote pro Woche, in Bereichen wie Bildung und Pflege sogar eine Testpflicht. Das gibt uns eine gute Sicherheit und rechtfertigt, dass wir diese Hürde für unseren Einzelhandel nun zurücknehmen können“, sagte Stefan Kerth nach dem Gipfel, für den er persönlich nach Schwerin gefahren ist. Die entsprechende Allgemeinverfügung will der Landkreis am Donnerstag erlassen, so dass einer Öffnung ab Freitag auch rechtlich nichts mehr im Wege steht.

„Na, das ist doch endlich mal eine gute Nachricht“. Jutta Gutmann war dicht davor, einen Luftsprung zu machen, als sie von der Ankündigung des Landrates hörte. Wolle in allen Farben, Knöpfe, Reparaturservice, Selbstgestricktes und Selbstgefilztes bietet sie in ihrem Geschäft „Nähkästchen“ in der Lange Straße 72 in Ribnitz-Damgarten an.

In der Zeit des Lockdowns hat sie einen Lieferservice angeboten. Und so brachte sie unter anderem die von ihr gestrickten Socken, die Kundinnen und Kunden zu Ostern bestellt hatten, an die Frau bzw. den Mann. Das habe zumindest für die Bestreitung der Fixkosten und zur Begleichung der Rechnungen gereicht, erzählt Jutta Gutmann. Dass sie ihren Laden bereits ab diesem Freitag öffnen kann, freut sie doppelt. „Der ist ja ein Brückentag, da haben viele Leute frei und nutzen ihn zum Einkaufen. In den letzten Jahren lief der Brückentag immer sehr gut. Mal sehen, wie es in diesem Jahr wird“, so Jutta Gutmann.

Zwangsschließung ging an die Substanz

Große Erleichterung auch bei Undine Spieß, Inhaberin des Geschäftes Gardinen Spieß. „Ich freue mich sehr, dass die Läden wieder öffnen können. Dass das aber jetzt so schnell geht, hätte ich nicht erwartet.“ Aus diesem Grunde hatte sie diesen Freitag auch bereits als Brückentag eingeplant. Dabei soll es auch bleiben, aber ab „kommenden Montag sind wir wieder für die Kundinnen und Kunden da“, sagt Undine Spieß.

Zwei Mitarbeiterinnen und zwei Mitarbeiter beschäftigt sie. Während des Lockdowns musste niemand in Kurzarbeit geschickt werden, denn zumindest in der Werkstatt konnte gearbeitet werden, weil es u.a. von Hotels und Pensionen Nähaufträge gab. „Auch wenn die Zwangsschließung an die Substanz ging, es war angesichts der Corona-Zahlen trotzdem richtig, die Geschäfte und Einrichtungen vorübergehend zu schließen“, so die Geschäftsfrau. „Jetzt bleibt aber zu hoffen, dass wir nicht noch einmal zuschließen müssen.“

Von Ines Sommer/Edwin Sternkiker