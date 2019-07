Ribnitz-Damgarten

Am Mittwochabend startet der mittlerweile 30. Grand Prix der Folklore. 30 Jahre internationales Tanzfest in Ribnitz-Damgarten, das bedeutet auch, Tanzgruppen aus 53 Ländern der Welt und acht Bundesländern Deutschlands, die in den vergangenen drei Jahrzehnten in der Bernsteinstadt zu Gast waren.

„Mit den Erlebnissen und Festivalgeschichten könnten wir ganze Bücher füllen“, sagt Ria Reiser mit einem Lächeln. Seit 1994 gehört sie dem Organisationsteam als Trachtenschneiderin an. „Die böhmischen Trachten gefallen mir besonders gut. Sie sind sehr filigran bestickt,“ so ihr Fachurteil.

Was sich aus dem Ribnitzer Sommerfest heraus gründete, hat sich seit 1990 zu einem der bedeutendsten Folklorefestivals in Deutschland etabliert. In diesem Jahr steht das Festival im Zeichen der Erwachsenen. Im dreijährigen Rhythmus wechseln die Altersgruppen zwischen Kindergruppen, Jugendgruppen und Erwachsenengruppen.

Die schönsten Bilder vom Folklorefest in Ribnitz-Damgarten:

Zur Galerie Bilder des Folklorefestes in Ribnitz-Damgarten aus den vergangenen Jahren

Folkloregruppen aus Spanien, Slowenien und Nord Mazedonien sind in diesem Jahr mit dabei. Erstmals werden auch eine Tanzgruppe aus Montenegro und aus Indien zu Gast sein. „Das Internationale Folkloretanzfest in Ribnitz-Damgarten bietet seit Jahren nicht nur einen Platz, um fremde Kulturen erlebbar zu machen, sondern auch, um die eigenen Wurzeln vor dem Vergessen zu bewahren. Daher ist die Authentizität der Darbietungen, der Trachten und Melodien sehr wichtig“, sagt Holger Hurtig, Leiter des Wossidlo-Ensembles.

Die Möglichkeit, mitzutanzen, bietet sich am Dienstagabend. Seit 2014 fällt beim Straßentanz vor dem griechischen Restaurant „ Akropolis“ der Startschuss für das Festival. Der Hintergrund: Vor fünf Jahren war erstmals eine griechische Tanzgruppe zu Gast in Ribnitz. Georgios Ziogas, Chef des griechischen Restaurants, hatte deshalb alle Tanzgruppen zum Essen und gemeinsamen Tanzen eingeladen. Seitdem ist der Straßentanz ein beliebter und fester Programmpunkt.

Das Programm des 30. Folklore-Tanzfestes Dienstag, 2. Juli: 19.30 Uhr, Straßentanz für Jedermann beim Restaurant „ Akropolis“ am Ribnitzer Markt. Mittwoch, 3. Juli: 16 Uhr, Auftritt Shantychor „De Fischlänner Seelüd“, 17 Uhr, Eröffnungsprogramm der Ensembles, 20 Uhr, 25. Ribnitzer Orgelsommer, „Cello und Orgel“ in der St. Marien-Kirche. Donnerstag, 4. Juli: 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr, Straßenmusik der Musikgruppen der Ensembles, 14 Uhr, Tanzmarathon der ausländischen Gruppen, Teil 1, 19.30 Uhr, Bandwettbewerb mit „Rezeptfrei“, „Nort“ und „Paratax“. Freitag, 5. Juli: 14 Uhr, Tanzmarathon der ausländischen Gruppen, Teil 2, 20.30 Uhr, Festivalparty mit der Band „Foolproof“ und DJ Mario. Samstag, 6. Juli: 10 Uhr, Tanzprogramm der gastgebenden Gruppen des Wossidlo-Ensembles, 13 Uhr, Shantychor Sassnitz, 14 Uhr, Wertungsprogramm um den Publikums- und den Jurypreis, 20.30 Uhr, Festivalparty mit der Showband „Biba & die Butzemänner“ und DJ MaKu sowie einer Lasershow. Sonntag, 7. Juli: 10 Uhr, Internationaler Trachtengottesdienst in der St. Marien-Kirche, 11 Uhr, Musikfestival „Spiel um die Teufelsgeige“, 13 Uhr, Shantychor „De Prohner Hafengäng“, 14 Uhr Abschlussprogramm mit Preisverleihung

Um 16 Uhr geht es am Mittwoch auf der Bühne auf dem Ribnitzer Marktplatz los. Der Shantychor „De Fischlänner Seelüd“ gibt den musikalischen Startschuss, um 17 Uhr wird der „30. Grand Prix der Folklore“ durch eine Vertretung der Schirmherrin, Landtagspräsidentin Birgit Hesse, durch Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Frank Ilchmann sowie den Vorstandsvorsitzenden des Wossidlo Ensembles, Andreas Otto, eröffnet. Das gastgebende Ensemble gibt anschließend einen tänzerischen Vorgeschmack auf die kommenden Tage. Die Gastgruppen ziehen außerdem ihre Startnummern für das Wertungsprogramm am Samstag.

Donnerstag ziehen die internationalen Gruppen durch die Stadt

Donnerstags wird es dann sehr musikalisch. Am Vormittag ziehen die internationalen Musikgruppen durch die Bernsteinstadt. Nach dem ersten Tanzmarathon auf der Bühne findet erstmals nach vielen Jahren wieder ein Bandwettbewerb innerhalb des Folklore-Festivals statt. Drei Bands stellen sich der Jury: Die Nachwuchs-Band „Rezeptfrei“ aus Stralsund, die Pop-Rock-Band „Nort“ aus Rostock sowie die Lokalmatadoren von „Paratax“.

Nach dem Tanzmarathon am Freitag startet am Abend die erste von zwei Festivalpartys. Auf dem Marktplatz sorgen dann die Band „Foolproof“ sowie „DJ Mario“ für Stimmung.

Am Samstag startet das Wertungsprogramm

Die Gastgebergruppen des Folkloreensembles „ Richard Wossidlo“ eröffnen am Samstag den wichtigsten Tag des Festivals. Um 14 Uhr startet das Wertungsprogramm. Alle teilnehmenden Tanzgruppen stellen sich dann den fachlich strengen Augen der Jury. Erstmals wurde 1993 der Publikumspreis vergeben, seit 1996 bewertet auch eine Jury die Auftritte der Gruppen. Diese besteht aus den künstlerischen Leitern der teilnehmenden Tanzgruppen. Ihre eigene Gruppe dürfen sie nicht bewerten. Das Publikum erhält vorab Wertungszettel. Dieses Jahr hat jeder zwei Stimmen, da fünf Gruppen zu Wahl stehen. Wegen des Heimvorteils wird die Gastgebergruppe vom Publikum nicht bewertet. Jede Gruppe präsentiert sich maximal 20 Minuten.

Eine Besonderheit des Ribnitz-Damgartener Festivals ist, dass die Musik nicht vom Band, sondern von Musikgruppen live gespielt wird. Damit diese Gruppen während der Tänze nicht nur abseits sitzen und zu hören sind, stehen sie am Sonntag selbst im Mittelpunkt. Seit 2009 findet innerhalb des Festivals der Wettbewerb „Spiel um die Teufelsgeige“ statt. Jede Gruppe spielt eine zehnminütige Komposition, bestehend aus einem klassischen Stück, einem Stück aus ihrer Heimat sowie einem Pflichtstück, ein deutsches Volkslied. Bewertet werden die Auftritte von einer Jury, zu der Professoren und Dozenten der Hochschule für Musik und Theater Rostock zählen. Die Preisverleihung für alle Wettbewerbe findet am Nachmittag statt.

Robert Niemeyer