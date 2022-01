Die OZ-Leser haben entschieden: „Zum Holzbackofen“ macht den besten Döner in der Region Ribnitz-Damgarten. Der Imbiss ist zum ersten Mal beim OZ-Dönertest vertreten. Was die Kunden am meisten schätzen, hat der Chef uns verraten. Jetzt können Sie für den Landessieger abstimmen.