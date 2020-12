Ribnitz-Damgarten

Der Silvestertag und vor allem der -abend im Jahr 2020 dürfte ein ganz spezieller werden. Zum Jahreswechsel in der Corona-Pandemie gelten in Mecklenburg-Vorpommern strenge Regeln. Darüber hinaus sind unter anderem in der Stadt Ribnitz-Damgarten weitere Vorkehrungen getroffen worden, damit die Silvesternacht coronakonform und friedlich verläuft.

Am Mittwoch vor Silvester wurde beispielsweise der Kundenstrom im Famila-Markt und im Bodden-Center in Ribnitz in geordneten Bahnen gehalten. Bereits am 23. Dezember waren unter anderem im Famila-Markt Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes vor Ort.

Mitarbeiter des Ribnitz-Damgartener Ordnungsamtes befinden sich über den Jahreswechsel außerdem im Bereitschaftsdienst und kontrollierten am Mittwoch beispielsweise prophylaktisch die Einhaltung der Corona-Regeln in den Supermärkten. „Wir wollen es nicht dramatischer machen, als es ist. Aber das Ordnungsamt ist für die Einhaltung der Corona-Verordnung des Landes zuständig“, so Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth.

In Absprache mit der Ribnitz-Damgartener Polizei wurde für den Silvestertag auch auf dem Marktplatz in Ribnitz ein absolutes Halteverbot ab 16 Uhr angeordnet, „um möglichst keine Menschenansammlungen zu haben“, so Thomas Huth.

Die Verwaltung bedient sich in der Silvesternacht außerdem eines Sicherheitsdienstes. Dessen Mitarbeiter patrouillieren demnach in der Stadt, vor allem im Zentrum. Ein bewährtes Mittel. Nach Vorfällen in diesem Jahr hat die Verwaltung immer mal wieder an den Wochenenden einen Sicherheitsdienst beauftragt, unter anderem den Marktplatz zu kontrollieren.

SB-Bereich der Sparkasse geschlossen

Die Sparkasse Vorpommern will ihre Filiale in der Langen Straße in Ribnitz ebenfalls schützen. Der Selbstbedienungsbereich im Foyer der Filiale, der normalerweise rund um die Uhr geöffnet ist, bleibt vom 31. Dezember, 20 Uhr, bis zum 1. Januar, 7 Uhr geschlossen. „Die Sparkasse unterstützt damit die Maßnahmen der Polizei zur Umsetzung der Corona-Verhaltensregeln zu Silvester“, heißt es von einer Sprecherin der Sparkasse. Die Kunden werden gebeten, diese Schließzeit für ihren Bargeldbedarf zu berücksichtigen.

„Dieses Jahr haben wir an Silvester eine besondere Sach- und Rechtslage“, sagt Marco Stoll, Leiter des Ribnitz-Damgartener Polizeireviers. Entsprechend vorbereitet begehe auch die Polizei diesen Tag und stockt unter anderem das Personal auf. Die Beamten des Ribnitzer Reviers werden von der Bereitschaftspolizei unterstützt, die laut Stoll vor allem auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst unterwegs sein werde. „Wir werden den Streifendienst im gesamten Revierbereich verstärken“, so Marco Stoll, „wir wollen präsent sein und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Das alles aber mit Herz und Verstand.“

Diese Regeln gelten

Zum Jahreswechsel gelten in Mecklenburg-Vorpommern strenge Kontaktregeln. Große Silvesterpartys sind ohnehin nicht erlaubt, ebenso Versammlungen unter freiem Himmel. Maximal fünf Erwachsene aus zwei Hausständen dürfen zusammen feiern. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Sollte die 7-Tages-Inzidenz noch auf über 100 klettern, darf nur ein Hausstand Silvester feiern.

Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist verboten. In den eigenen Räumen und auf dem eigenen Grundstück darf Alkohol getrunken werden.

Außerdem gilt in ganz Deutschland ein Verkaufsverbot für Raketen und Böller, um das Gesundheitssystem nicht durch Verbrennungen oder Verletzungen zusätzlich zu belasten. Böller aus Polen sind ebenfalls verboten. Lediglich Kleinfeuerwerk der Klasse F1 darf verkauft werden. In der Öffentlichkeit ist das Zünden von Feuerwerk zudem verboten, nicht aber auf dem eigenen Grundstück. Wer also beispielsweise Restbestände aus dem vergangenen Jahr hat, darf tatsächlich auf dem eigenen Grundstück böllern, es sei denn, es gibt lokale Ausnahmen wie beispielsweise in Orten mit Reetdachhäusern.

Wer illegal böllert und erwischt wird, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 1000 Euro rechnen.

Von Robert Niemeyer