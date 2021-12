Silvester ohne Böller und Raketen: Das sagen Schüler aus Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten

Seit Donnerstag ist es offiziell: Silvester wird auch in diesem Jahr wieder leiser. Böller und Feuerwerk dürfen zum Jahreswechsel 2021/22 nicht verkauft werden. Das haben Bund und Länder beschlossen. Auch wer schon welche hat, soll an bestimmten belebten Plätzen darauf verzichten müssen – welche das sind, bestimmen die Kommunen. Doch was halten eigentlich Jugendliche davon? Wir haben Schüler in Ribnitz-Damgarten gefragt:

Finn Togert (14) sagt: „Ein Böllerverbot an Silvester finde ich schlecht, weil es Spaß macht, Böller zu werfen, Raketen zu zünden und die Farben des Feuerwerks zu sehen. Ich kann aber verstehen, dass es Einwände gibt, die auf die durch Böller und Feuerwerk entstehenden Umweltprobleme hinweisen. Es sollte Alternativen zu den bisherigen Feuerwerkskörpern geben, damit es Silvester weiterhin Feuerwerke geben kann.“

„Böller gehören zum Jahreswechsel dazu“

Lea König (14) sieht das ähnlich: „Böller gehören zum Jahreswechsel dazu. Ja, es bleibt durch Feuerwerkskörper sehr viel Müll auf den Straßen und Plätzen liegen. Aber es ist schon schlimm genug, dass wegen Corona schon so viele andere Dinge nicht mehr möglich sind. Jetzt sollte es für die Menschen wenigsten ein normales Silvester geben – mit Feuerwerk und Böllern“, schreibt sie.

Emily Lange (13) sagt: „Es ist für mich unvorstellbar, dass es kein Silvester-Feuerwerk geben soll, dass man keine Böller werfen kann. Ohne solche Dinge ist es kein richtiges Silvester.“

Emmi Bollmann (13): „Im vergangenen Jahr gab es schon kein Silvesterfeuerwerk wegen Corona. Nicht einmal zusammen feiern durfte man. Böller und Raketen wurden nicht verkauft. Dieses Jahr muss es anders sein. Es darf nicht wieder alles verboten werden. Silvester ist einfach kein Silvester ohne Böller. Es müssen ja auch nicht alle Leute ein Feuerwerk zünden. Zwar verschmutzt Feuerwerk die Umwelt, aber das ist erst einmal nicht so wichtig.“

Felix Beilfuhs (14) schreibt auch: „Ich hoffe, dass ich Silvester normal feiern kann, denn ich lebe in einem Dorf, wo nicht viel passiert. Silvester ändert sich dieser Zustand mal. Deshalb wäre es wichtig, dass es kein Verbot für Böller und Feuerwerk gibt. Zur Not könnte ein zentrales Gemeindefest organisiert werden, für das nachgewiesen werden müsste, dass man kein Corona hat. Bei so einem Fest müssten auch nicht unbedingt die großen Raketen wie beispielsweise die Feuerwerksbatterien zugelassen sein.“

„Ich begrüße das Verbot“

Jimi Kromm (13) schreibt: „Ich begrüße ein Böllerverbot, denn es ist laut, es entsteht viel Dreck auf den Straßen und es gibt immer auch verletzte. Das alles würde bei einem Verbot drastisch zurückgehen und Krankenhäuser könnten wichtigere Fälle übernehmen. Aus Klimasicht wäre das auch gut. Wie man schon vor einem Jahr gesehen hat, lag der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid durch das Böllerverbot viel niedriger als in denn Vorjahren.

Lilly König (14) sagt: „Es ist nicht akzeptabel, dass es ein Böllerverbot geben soll. Silvester ist ein besonderes Fest, deshalb muss es besonders gefeiert werden. Die Lichter in der Silvesternacht stehen für Hoffnung und Glück. Mit den bunten Lichtern am Himmel kann das Jahr gut abgeschlossen werden und das neue beginnt. Es ist Tradition, das Silvester mit Feuerwerk gefeiert wird. Allerdings könnten die Böller umweltfreundlicher sein.“

Bruno Becker (13) schreibt: „Feuerwerkskörper sollten Silvester nicht verboten werden, da sie traditionell abgefeuert werden. Diese Tradition muss erhalten bleiben, damit nachfolgende Generationen dies auch noch tun können. Außerdem würden einige Firmen Pleite gehen, wenn Böller und Feuerwerk verboten werden.“

Von Klaus Amberger