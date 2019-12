Sitze und Schiffe in Seemannskirche in Prerow können restauriert werden

Prerow

Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk hat am Freitag die Kirchengemeinde Prerow erhalten. Pfarrer Reinhard Witte und die Vorsitzende des Fördervereins zum Erhalt der Seemannskirche, Susan Knoll, erhielten eine Förderzusage für die Restaurierung des barocken Originalgestühls sowie der historischen Modellschiffe. Über die Summe wollten Friedrich-Wilhelm von Rauch, Geschäftsführer der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, und Ulrich Wolff, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Vorpommern, sich nicht äußern. Von Rauch bezeichnete die Seemannskirche als Schwerpunktprojekt. Die Stiftungen hätten dem Antrag „in voller Höhe entsprochen“. Das sei nicht mit einem Griff in die Portokasse zu schaffen.

Und damit kann der Förderverein das bislang gesammelte Geld in andere Projekte stecken, betonte Susan Knoll während einer kleinen Feierstunde. Die Beleuchtung der Eingänge beispielsweise stünden noch auf der Wunschliste. Und schon in der Vergangenheit war der Förderverein aktiv. Dessen fast 300 Mitglieder haben seit 2002 fast eine halbe Million Euro für den Erhalt des in der Schwedenzeit entstandenen Gotteshauses aufgebracht. So wurde nicht nur der Turm saniert, sondern auch Fundament und Mauerwerk. Das Dach wurde neu eingedeckt, der Fußboden erneuert oder jüngst Altar und Taufkapelle saniert. Zuletzt wurden beheizbare Sitzkissen sowie eine moderne Beleuchtungsanlage gekauft.

Ort für die Seele

Auch Reinhard Witte lobte die Arbeit des Fördervereins. Susan Knoll habe die Vereinsarbeit intensiviert. Die Seemannskirche sei, wie andere Gotteshäuser auch, nicht nur ein besonderes Baudenkmal, ein Kulturort und Wahrzeichen des Ortes, sondern zuallererst „ein Ort für die Seele“. Gemeindekirchenrat, Förderverein und Gemeindevertretung hätten erkannt, dass sie mit der Seemannskirche einen Schatz hätten, den es zu bewahren gelte.

Das war für Friedrich-Wilhelm von Rauch Ehrensache. Das sichtbare Engagement für die Seemannskirche habe die Entscheidung für die Förderung erleichtert. Auch wenn die Ostdeutsche Sparkassenstiftung „eine durch und durch weltliche Stiftung“ sei, solle dazu beigetragen werden, „dieses außergewöhnliche Haus“ zu erhalten. „Die Seemannskirche ist ein Denkmal, nach dem wir uns sehnen.“ In ihr seien Spitzenkunstwerke und hervorragende meisterliche Leistungen vereint, geradezu zutiefst menschlich verdichtet.

Richtungskorrektur der Modelle

Die historischen Schiffsmodelle aus dem 18. und 19. Jahrhundert sind im Zusammenhang mit dem Anstrich des Deckengewölbes schon einmal gereinigt worden (die OZ berichtete). Nun geht es um eine grundlegende Restaurierung und teilweise Neuausrichtung der Schiffe nach Osten. Wie genau die Arbeiten erfolgen, ob auf dem Gerüst am hängenden Schiff oder ob die Modelle abgenommen werden, ist noch nicht abschließend geklärt.

Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung steuert für die Restaurierung des historischen Gestühls und der Schiffe 80 Prozent der Fördersumme bei. Außerdem engagiert sich die Stiftung bei der Sanierung der Kirche in Kenz sowie des frei stehenden Reiterstandbildes im Bad Doberaner Münster.

Von Timo Richter