Sitzung in Bad Sülze: Nachtragshaushalt in der Diskussion

Ribnitz-Damgarten

Die Sommerferien sind da. Das heißt, dass sich auch die Kommunalpolitik weitestgehend in der Sommerpause befindet. Einige Gremien tagen in dieser Woche dennoch.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Am Dienstag, 30. Juni, tagt um 19 Uhr die Gemeindevertretung der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow. Im Dorfgemeinschaftshaus in Ahrenshagen geht es dann unter anderem um den Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde. Außerdem informieren Bürgermeisterin Sandra Schröder-Köhler und ihr Stellvertreter Olaf Stietzel über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde. Einwohner dürfen außerdem Fragen stellen.

Stadt und Amt Barth

Am Montag, 29. Juni, findet die nächste Sitzung der Gemeindevertretung Löbnitz statt. Beginn ist um 19 Uhr in der ehemaligen Grundschule in der Rostocker Straße. Unter anderem soll beraten werden, wie es mit dem Mehrfamilienhaus in der Straße Zu den Garagen weitergehen soll. Das Gebäude ist nach einem Brand stark beschädigt. Außerdem beschäftigen sich die Gemeindevertreter mit dem Haushalt der Gemeinde. Auch hier wird es eine Einwohnerfragestunde geben.

Amt Recknitz-Trebeltal

Am Montag, 29. Juni, tagt die Gemeindevertretung Dettmannsdorf in den Räumen der Feuerwehr in Dettmansdorf-Kölzow. Beginn ist um 19 Uhr. Unter anderem geht es dann um das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde. Es gibt auch eine Einwohnerfragestunde.

Ebenfalls am Montag, 29. Juni, findet die nächste Stadtvertretersitzung in Bad Sülze statt. Beginn ist um 19 Uhr im Bad Sülzer Rathaus. Unter anderem soll der 1. Nachtragshaushalt 2020 diskutiert und beschlossen werden. Eine Einwohnerfragestunde ist ebenfalls vorgesehen.

Am Dienstag, 30. Juni, tagt der Tourismus- und Kulturausschuss der Stadtvertretung Bad Sülze. Ab 18 Uhr geht es im Salzmuseum unter anderem um die weitere Zusammenarbeit des Kultur- und Heimatvereins Bad Sülze mit der Stadt.

Auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst finden in dieser Woche keine öffentlichen Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt.

Von Robert Niemeyer