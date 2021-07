So begann die Saison in Prerow

Prerow

Von null auf hundert konnte die Kurverwaltung des Ostseebades Prerow in diese Saison starten. Kurdirektor Friedrich Schweitzer hatte seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so eingestellt, dass die ab dem 4. Juni mit Volldampf ans Werk gehen. Doch tatsächlich erwies sie der Beginn der Sommersaison nach dem monatelangen Corona-Lockdown als überaus verhalten, wie der Kurdirektor des Ostseebades auf Nachfrage sagt.

Ungewiss ist, ob der Riesenrückstand bei den Übernachtungszahlen in diesem Jahr überhaupt aufgeholt werden kann. Dennoch ist Friedrich Schweitzer optimistisch. Die alles entscheidende Frage in dieser Saison ist, „wie lange dürfen wir überhaupt Gäste empfangen und beherbergen“, fragt sich der Kurdirektor – und hat dabei eine mögliche vierte Welle mit Corona-Infektionen und natürlich den steigenden Anteil von Ansteckungen mit der sogenannten Delta-Variante des Virus im Blick.

Arbeitskräfte in Kurzarbeit

Dass sich die rund 10 000 Gästebetten in Prerow mit Ende des Lockdowns nicht schlagartig füllten wie im zurückliegenden Jahr, als die Saison ebenfalls verspätete begann, ist für Friedrich Schweitzer nachvollziehbar. So hatte die Landesregierung kurzfristig die Öffnung des Landes um zehn Tage nach vor terminiert. Sinkende Inzidenzzahlen machten es möglich.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So schnell jedoch konnten Gastronomen und Hoteliers ihre Häuser gar nicht wieder für die Bewirtung und Beherbergung von Urlaubern fit machen. So mussten die Beschäftigten in der Regel erst einmal aus der Kurzarbeit zurückgeholt werden. Problem: Manche der Restaurant- und Hotelfachkräfte hatten sich während des mehrmonatigen Lockdowns Jobs in anderen Branchen gesucht.

Ferienbeginn brachte Gästeplus

Außerdem hatten die Hotels ihren vorgebuchten Gästen frühzeitig abgesagt. Die dann nach vorgezogener Öffnung doch noch für einen Aufenthalt zu bewegen, hat laut Friedrich Schweitzer nur in wenigen Fällen funktioniert. „Der Erfolg war sehr überschaubar.“ Die betroffenen Gäste hatten oftmals eine Unterkunft in einem anderen Bundesland gebucht oder verzichteten komplett auf einen Urlaub außerhalb der eigenen vier Wände.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwar zogen die Gästezahlen mit dem ursprünglichen Öffnungstermin an, der Zustrom von Urlaubern schwoll aber erst mit dem Beginn der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern etwas an. Gut, aber nicht ausgebucht – so fasst der Prerower Kurdirektor die aktuelle Situation für „sein“ Ostseebad zusammen. Gleichzeitig geht Friedrich Schweitzer davon aus, dass das vergleichsweise sanfte Anlaufen des Tourismus in der Region Gastronomen und Hoteliers der bessere Weg war als ein Schnellstart.

Platz für mehr Beschäftigte

Und weil der Kurdirektor auf immer mehr Gäste hofft, wurde nun der Sitz der Kurverwaltung ausgebaut. Mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen Platz finden, der Info-Bereich sollte wachsen. Immerhin um wenigstens ein Viertel größer präsentiert sich die Info-Zentrale des Ostseebades, wenn die Urlauber nun durch den Eingang mit einer der ältesten Darßer Türen schreiten.

Insgesamt wurden für den Anbau, in dem zusätzliche Beschäftigte ebenso Platz finden wie Lagerflächen für Informationsmaterialien, rund 1,3 Millionen Euro investiert. Gefördert wurde der Anbau seitens des Landesförderinstituts zu 80 Prozent.

Tag der offenen Tür

Am Samstag wird es einen Tag der offenen Tür zur Neueröffnung der Tourist-Information in Prerow geben. Von 10 bis 15 Uhr gibt es ein kleines Rahmenprogramm.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter