So „behandelt“ Prerow den drohenden Verkehrsinfarkt

Prerow

Dem sommerlichen Verkehrsinfarkt will Prerow unter anderem mit einer neuen Verkehrsführung begegnen. Vor allem der Verkehr zum und vom Campingplatz verstopft in den Sommermonaten die Ortsdurchfahrt. Eine veränderte Verkehrsführung soll den Strom aus Autos und Fahrrädern wieder flüssiger machen. Mit einer Umstellung der Parkgebühren will das Ostseebad erreichen, dass erst gar nicht jeder Gast mit dem Auto ins Dorf fährt.

Intensiv haben sich die Mitglieder Gemeindevertretung während ihrer jüngsten Zusammenkunft mit dem Thema auseinandergesetzt. Mit an Bord war an dem Abend ein Vertreter der Verkehrsbehörde der Landkreisverwaltung, der eindringlich für eine Realisierung der neuen Verkehrsführung warb. Weil jedoch nicht alle Folgen der verkehrlichen Neuordnung bis in die letzte Konsequenz abzuschätzen seien, sollten die Maßnahmen erst einmal als Testphase begonnen werden. Sollten die gewünschten Effekte nicht erreicht werden oder sogar negative Folgen zutage treten, könne die Testphase kurzerhand beendet werden und der Ursprungszustand wieder hergestellt werden.

Das ist im Einzelnen geplant

In einer Arbeitsgemeinschaft wurde im Vorfeld verschiedene Ideen entwickelt, wie der Verkehr auf den Prerower Straßen reibungsloser fließen könnte. Während eines Workshops im Juni, bei dem auch Vertreter des Ordnungsamtes des Amtes Darß/Fischland oder der Polizei anwesend waren, wurden acht Maßnahmen ersonnen, die kurzfristig zu realisieren wären und von den zuständigen Behörden als genehmigungsfähig gelten.

Die Bushaltestelle Mitte soll in Richtung Edeka/Einmündung Bergstraße verlegt werden. Künftig sollen Verkehrsteilnehmer, die aus der Langen Straße in den Wiecker Weg einbiegen wollen Vorrang erhalten. Die Hafenstraße darf demnach nur noch in Richtung Ortsmitte befahren werden. Zugleich wird dort ein Fahrradstreifen ausgewiesen, um der wachsenden Bedeutung des Radverkehrs Rechnung zu tragen. Die Waldstraße wird ab Höhe Kurverwaltung bis zur Einmündung der Bergstraße als Einbahnstraße ausgewiesen. Auch die Marienstraße wird zur Einbahnstraße erklärt, ebenso die Buchenstraße von Bergstraße bis Hagenstraße. Weiterhin wird die Vorfahrtsregelung an der Einmündung der Bebel-Straße auf die Lange Straße umgekehrt. Im Wesentlichen wird damit eine Art Ringverkehr erzeugt.

Deutliche Mehrheit für Maßnahmepaket

Mit deutlicher Mehrheit haben die Gemeindevertreter das Maßnahmenpaket beschlossen. Ein Planungsbüro soll die Vorstellungen in einen Antrag an die Verkehrsbehörde der Kreisverwaltung „gießen“. Aufgrund der engagierten Vorarbeit innerhalb der Kommune können die neuen Regeln möglicherweise schon zur kommenden Saison greifen.

Es gab aber auch kritische Stimmen. Heiko Barthel (Gewerbeverein) forderte für die Einmündung des Wiecker Weges auf die L 21 den Bau eines Kreisverkehrs. So lange wollte Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) aber nicht warten, bis die neue Verkehrsführung in dem Ostseebad Einzug hält.

Verkehrslenkung durch Höhe der Parkgebühren

„Ich bis selbst gespannt, wie sich die Maßnahmen auswirken“, sagte der Bürgermeister. Nach Kritik etwa an zu wenig Platz fürs Einbiegen von der Bergstraße auf die Lange Straße sei ein Test mit einem Bus gemacht worden. „Das hat funktioniert.“ Auch glaubt René Roloff nicht, dass Autofahrer künftig eine Abkürzung durch den historischen Ortskern nehmen werden.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zuletzt wurde auch an den Parkgebühren geschraubt, um Autoverkehr aus dem Ort herauszuhalten. So konnte im Ort nur ein Tagesticket an den Parkautomaten gezogen werden. Günstiger war es dann außerhalb der Ortslage. Der Erfolg war sichtbar. So ging die Zahl der gekauften Parkscheine an den Automaten auf den Parkplätzen am Bernsteinweg rund um die Hälfte zurück. Unklar ist, ob damit auch ein geringeres Verkehrsaufkommen einherging. Vielleicht sind ja etliche Fahrer angesichts der Gebühr wieder weggefahren oder haben ein „Knöllchen“ in Kauf genommen. Nach harscher Kritik an den Parkgebühren ist die Kommune ein Stück weit zurückgerudert und hat wieder eine Staffelung der Parkzeit eingeführt.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter