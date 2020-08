Barth

Die Premiere hat lautstark begonnen. Zum ersten Vereinstag in Barth ist der Spielmannszug des SV Motor Barth auf den Marktplatz marschiert und hat den Menschen der Vinetastadt mit Flötentönen und Paukenschlägen auf das neue Ereignis aufmerksam gemacht. Gleichzeitig konnten Einzelhändler ihre Geschäfte aufschließen.

So hat sich das Initiatorin Nicole Paszehr gewünscht. Die Verantwortliche für Tourismus und Stadtmarketing wollte mit der Aktion gleich mehrere Ziele erreichen. Weil Barth zuletzt aus der Bäderverkaufsregelung herausgefallen ist, Geschäfte dürfen sonntags nicht mehr öffnen, bedarf es pfiffiger Ideen, um trotzdem wenigstens einige Sonntage im Jahr öffnen zu können.

Jährliche Aktion geplant

Der Vereinstag, in Prerow schon länger ein fester Termin im Jahreskalender, bot nun auch in Barth die willkommene Möglichkeit, den Einzelhändlern ein „Öffnungsfenster“ zu bieten. Gleichzeitig will die Organisatorin auch das durch die Einschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus das darnieder liegende Vereinsleben aufpäppeln.

Mit Aktion und Information haben sich am Sonntag ein gutes Dutzend Vereine vorgestellt. Für Nicole Paszehr war das nur ein Anfang. In einer Stadt mit gut 8500 Einwohnern und mehr als 80 Vereinen sollte es möglich sein, jährlich eine Schau des ehrenamtlichen Engagements auf die Beine zu stellen.

Synergieeffekte erwünscht

Für den Auftakt am Sonntag setzte die örtliche Marketingchefin auch Synergie-Effekte mit dem Kunsthandwerkermarkt im Hafen. Besucher würden beide Veranstaltungen ansteuern, dazu auch Fahrgastschiffen mit Gästen aus Zingst.

Auch einige Einzelhändler hatten am Sonntag geöffnet. Das sorgte für Kundschaft in der Langen Straße. Quelle: Timo Richter

Während der Veranstaltung wurde penibelst auf die coronabedingten Maßnahmen geachtet. Bei Gesprächen an Ständen der Vereine war ein Mund-Nase-Schutz zu tragen, grundsätzlich sollten sich allen Besucher des Vereinstages auf dem Marktplatz in eine Liste eintragen.

Von Timo Richter