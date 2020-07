Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hat eine Förderung in Höhe von fast 938 000 Euro für die Erweiterung der Kurverwaltung in Prerow überreicht. Bei dieser Gelegenheit schaute er sich im Ostseebad um – und nahm unter anderem den neu gestalteten Kurpark in Augenschein.