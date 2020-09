So erlebt Rösterin aus Nisdorf die Natur

Wieck

Nicht nur Kaffee röstet Michelle Rost aus Nisdorf bei Stralsund. Die 42-Jährige röstet auch Kakaobohnen, Getreide oder Lupinen. „Ich röste ganz schön viel“, sagt sie. Angeboten werden die Produkte dann unter anderem auf Märkten in der Region, etwa in Wieck. Dort können die Kunden eine Kostprobe der Erzeugnisse nehmen.

Neue Ideen

Wenn Michelle Rost nicht in der Rösterei steht, ist sie in der Natur unterwegs. Das hat gleich mehrere Gründe. Bei der Beobachtung der Natur kommt sie nicht nur zur Ruhe, in ihr reifen auch neue Ideen für neue Produkte. Sonst gäbe es kein schräges Müsli, Kaffee aus Lupinen schon gar nicht.

Anzeige

Natur bedeutet Michelle Rost aber noch viel mehr. Sie beobachtet, sie fühlt mit. „Das ist ein Geschenk.“ Weit verreisen braucht die Frau aus Nisdorf nicht, es führt sie gerne an den Weststrand der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Ein besonderer Ort für sie ist das Barhöfter Kliff. Dort gebe es nicht allein eine besondere Sicht auf Rügen und Hiddensee. „Auf leise Weise ist dort immer etwas los.“

Von Timo Richter