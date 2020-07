So ermöglicht Zingst Menschen mit Behinderung einen Aufenthalt an der Ostsee

Zingst

„Ein Stück mehr Barrierefreiheit für Zingst“ nennt Simone Marks die beiden neuen Strandkörbe am Strandübergang 13. Die Sprecherin der Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst sieht das Seeheilbad in diesem Angebot in einer Vorreiterrolle auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Die Kur- und Tourismusgesellschaft hat die Anschaffung im mittleren vierstelligen Bereich getätigt.

Hergestellt wurden die Strandmöbel von der Firma „Korbwerk“ in Heringsdorf auf Usedom. Dort entstand auch der überdimensionale Strandkorb für den G 8-Gipfel im Jahr 2007 in Heiligendamm. In dem besonderen Korb hatten die Politiker der beteiligten Staaten gemeinsam Platz genommen.

Trotz Bauarbeiten befestigten Weg freigehalten

Der Standort der neuen Strandkörbe ist bewusst nahe des einstigen Fischerstrandes gewählt worden. Rollstuhlfahrer können dort über einen Plattenweg bis an den Strand gelangen. Zu den beiden Strandkörben am Dünenfuß wurden ebenfalls befestigte Zuwegungen geschaffen.

Geschehen ist das trotz der Arbeiten für die neue Dünenpromenade vom Seebrückenvorplatz bis zum einstigen Fischerstrand. Und auch während der Arbeiten an dem Weg über die Düne können Rollstuhlfahrer den Weg zu den speziellen Strandkörben nehmen.

Die Promenade ist Teil der touristischen Entwicklung des Ortes. Ursprünglich sollte der Weg über die Dünen bis in Höhe des Experimentariums verlaufen. Nun wird nur der Abschnitt von der Seebrücke bis zum ersten weiter westlich liegenden Strandübergang erstellt. Die Promenade verschwenkt dann auf den Deichweg. Am Strandübergang 13 entsteht zudem ein neues Sanitärgebäude mit einer behindertengerechten Toilette.

Kauf der Strandkörbe war schon 2019 Thema

Bereits im vergangenen Jahr haben Touristiker und Gemeindevertreter des Seeheilbades über eine Anschaffung solcher behindertengerechter Strandkörbe gesprochen. Auslöser, so Simone Marks, waren Ergebnisse der regelmäßig erfolgten Gästebefragungen.

Zwischen Seebrücke und Strandübergang 13 entsteht derzeit eine Dünenpromenade. Quelle: Timo Richter

Aber gerade auch in der Touristeninformation haben in der Vergangenheit Betroffene nachgefragt, welche speziellen Angebote es für sie in Zingst gibt. Vor allem vor Antritt der Reise nach Zingst würden solche Einrichtungen für Menschen mit Behinderung abgefragt, sagt Simone Marks.

Neue Strandkörbe sind Teil eines Gesamtkonzepts

Die speziellen Strandkörbe sind laut Simone Marks nur ein Teil des Gesamtkonzepts, wonach auch Menschen mit Behinderungen möglichst nah ans Wasser kommen können. So befinden sich für Autofahrer mit Behinderungen speziell ausgewiesene Parkplätze nahe des Kurhauses. Von dort können diese über befestigte Wege die neuen Strandkörbe erreichen.

Der Zingster Strandvogt wird regelmäßig an den Körben vorbeischauen und auch vor Ort die Miete kassieren. Die Nutzer können zudem weitere Service-Leistungen in Anspruch nehmen. Ein Anruf bei der Touristeninformation im Kurhaus, 038232-81580, oder dem Hauptturm der Rettungsschwimmer, 038232-15788, genügt, um Hilfe anzufordern.

Bei Anruf kommt Hilfe durch Rettungsschwimmer

Vom nahen Rettungsturm beziehungsweise aus der Kurverwaltung würde dann jemand zu den Strandkörben kommen, verspricht die Sprecherin der Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst. So können die Retter der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes mit einem Strand-Rolli mit extrabreiten Reifen dabei helfen, dass ein Mensch mit Behinderung tatsächlich in der Ostsee baden kann.

Die neuen Strandkörbe wurden zum vergangenen Wochenende angeliefert. Geplant ist laut Simone Marks, bei entsprechender Nachfrage die Anschaffung weiterer Körbe speziell für Menschen mit Behinderung. Interessenten empfiehlt sie schon vor Anreise Informationen über die Verfügbarkeit einzuholen.

Von Timo Richter