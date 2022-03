So errichtete sich Bauunternehmer ein Unternehmensstandbein in Wustrow

Wustrow

Dass er auf dem Fischland einmal ein wirtschaftliches Standbein im Tourismus haben wird, damit hatte Hans-Jürgen Trapp vor gut 25 Jahren nicht gerechnet. Der studierte Maschinenbauer kurz nach der Wende ein Auge auf die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst geworfen. Seitdem entstanden vornehmlich in Wustrow und den benachbarten Kommunen verschiedene Projekte. Vermarktet werden die von der Fischländer Ferien GmbH. Das Unternehmen wurde gegründet, um die ersten eigenen Ferienwohnungen zu vermarkten.

Deren Zahl ließ sich seinerzeit noch an zwei Händen abzählen. Inzwischen vermarktet der Betrieb mit Sitz in Wustrow rund 270 Wohnungen und Häuser. Das Angebot reicht weit über den ursprünglichen Unternehmenszweck hinaus. Das 18-köpfige Team vermittelt nicht nur Ferienunterkünfte, es kümmert sich und die komplette Betreuung, inklusive Reinigung und Verwaltung, der Immobilien.

Firmengründung nicht geplant

Geplant war der Aufbau der Fischländer Ferien GmbH nicht. Aber die Bautätigkeit auf der Halbinsel, die der Doktor der Ingenieurwissenschaften selbst als Hobby bezeichnet, machte das schnell erforderlich.

Bevor Hans-Jürgen Trapp überhaupt einen Fuß in die Region gesetzt hat, hat er während einer Auktion sechs Grundstücke ersteigert, „ohne sie überhaupt einmal gesehen zu haben“. Monate später reiste er erstmals auf die Halbinsel, um sich seine neuen Areal anzuschauen. Drei davon wurden sofort wieder verkauft, sie ließen nicht die Möglichkeiten zu, die der Unternehmer für sie im Hinterkopf hatte. Auf den anderen Flächen entstanden Ferienhäuser – zuerst in Wieck und Born. Dem folgte die Gründung des Vermietungsservice in Wustrow, die damals acht Wohnungen wollten auch vermietet werden, und Hans-Jürgen Trapp hält die Zügel am liebsten in den eigenen Händen – zumindest solange, bis ein Unternehmen läuft.

Dorint-Hotel gebaut

„Das war der Beginn der Aktivitäten“, sagt der Unternehmer. Später wuppte Hans-Jürgen Trapp auch größere Brocken, baute das Dorint-Hotel in Wustrow, das „Moby Dick“ direkt an der Seebrücke oder sanierte das heutige Sparkassen-Gebäude in dem Ostseebad. Das letztgenannte Projekt ist dem Bauunternehmer immer noch gut in Erinnerung, mussten doch höchst aufwendige Arbeitsschritte erledigt werden.

Ganz bewusst hat der heute 79-Jährige seine Aktivitäten auf das Fischland konzentriert. Zwar gibt es auch Arbeitsstätten in Dierhagen und Wieck, doch das Hauptgeschäft wird von Wustrow aus gesteuert. Voller Stolz sagt Hans-Jürgen Trapp, der sich nach eigener Aussage wie ein 50-Jähriger fühle und im Alter von 95 Jahren noch eine Ski-Rundtour absolvieren will, dass ihn ein motiviertes Team sowie eine moderne technische Ausstattung auf Wachstumskurs gehen lässt. Der Familienbetrieb Fischländer Ferien GmbH solle im Jahr um 50 Wohnungen wachsen.

Auf Wachstum ausgerichtet

Der Grundstein dafür ist gelegt. Die Computersysteme sind für eine Betreuung beziehungsweise Verwaltung von 1000 Wohnungen ausgelegt. Als Maschinenbauer messe er Automatisierung, auch für Büroarbeiten, einen hohen Stellenwert zu. Ein Dokument beziehungsweise eine Datei solle möglichst nicht mehrfach „angefasst“ werden. Die Vermittlung von Ferienunterkünften sei inzwischen ein erfolgreiches Marketinginstrument für die Dienstleistungsangebote.

Zukunftstechnologie soll nun auch am – gemieteten – Firmensitz in Wustrow Einzug halten. Geplant ist die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, außerdem will Hans-Jürgen Trapp auf dem Parkplatz mehrere Ladesäulen für Elektrofahrzeuge bauen.

Unternehmen bleibt in Familienbesitz

Der Blick nach vorn in Sachen Unternehmensleitung ist für den Maschinenbauer dagegen eher konservativ. „Das Unternehmen wird auch weiterhin in Familienbesitz bleiben“, sagt Hans-Jürgen Trapp. Bereits eingeleitet sei die Übergabe an die nächste Generation, nämlich an seine Tochter Christine Dinnes und Sohn Matthias Trapp.

Schon früher hat sich der Unternehmensgründer langsam aus dem tagesaktuellen Geschäft zurückgezogen. Eigenen Worten sei das „mustergültig“ erfolgt. Es konnten Personen aus der Firma heraus Karriere machen. So folgte der früheren Geschäftsführerin Manuela Schmidt Marko Lewien, der nun die Geschäftsführung zusammen mit dem Gründer innehat.

Von Timo Richter