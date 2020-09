So flink waren „Die schnellen Elektroden“ in Dierhagen unterwegs

Dierhagen

500 Läufer in 51 Staffeln sind am Sonntag bei Staffelmarathon in Dierhagen-Neuhaus an den Start gegangen. Erstmals dabei war beispielsweise Martina Kretschmer vom SV Hanse Klinikum Stralsund. Die 61-Jährige erlebte den Rundkurs als „sehr schöne Strecke“. Auch der Abschnitt am Strand habe sich gut bewältigen lassen. Zwar gebe es auch „sehr ambitionierte Team“, aber auch Familien hätten Platz. Auf der Wiese im Start- und Zielbereich in Neuhaus konnten die einzelnen Teams ausreichend Abstand zueinanderhalten.

Titel für Dierhäger Kameraden

Am Ende gewonnen haben in der Kategorie der Betriebsmannschaften „Die schnellen Elektroden“ des neuen Hauptsponsors 50 Hertz in einer Zeit von 2:56:02. Auf die Plätze kamen RST Rostock Aerospace und der „Der Fischer und sin Crew“. Den Ehrenamtstitel holte als einzige Teilnehmerin die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Dierhagen in einer Zeit von 4:04:19. Bei den Familien siegten die „Quarknasen Leipzig“ in 3:09:19. Zusätzlich gab es Gewinner in anderen Kategorien.

Ergebnisse unter www.ostsee-staffelmarathon.de.

Von Timo Richter