So flutet die Urlauberwelle die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst

Die erste große Urlauberwelle in diesem Jahr flutet die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Schon am frühen Vormittag herrscht auf den Zufahrtsstraßen deutlich dichterer Verkehr, etliche Fahrzeuge auf der L 21 sind mit Fahrrädern bestückt. Zum Nachmittag hin wird der Verkehr auf dem Asphaltband über die Halbinsel scheinbar immer dichter. In Supermärkten bilden sich später teils lange Warteschlangen vor den Kassen, weil Gäste die Kühlschränke der Ferienwohnungen füllen. Warten ist auch bei Spontanurlaubern angesagt, die beispielsweise in Ahrenshoop in einer Zimmervermittlung eine Unterkunft buchen wollen. Eilig werden Strandkörbe in den Ostseebädern in den Sand gesetzt.

Mit dem Wegfall der strikten Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit dem Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus beginnt beispielsweise für Dagmar Nietzsche aus Altenburg in Thüringen die wiedergewonnene Freiheit. Zusammen mit Mann Dietmar und Enkel Sam ist sie schon in der Nacht aufgebrochen in Richtung Dierhagen. Morgens um acht Uhr stehen sie mit dem Wohnmobil vor der Schranke des Ostsee-Camps.

Jubel über Öffnung

Die öffnete sich eine Stunde später. Dagmar und Dietmar können ihr Glück kaum fassen. Seit 1981 kommt das Paar regelmäßig auf den Campingplatz nach Dierhagen. Am Montag ergattern sie sogar ihre Lieblingsstellfläche. Sie fühlen sich fast wie zu Hause.

Groß war der Jubel bei den Nietzsches, „es war wirklich Jubel“, als sie endlich von der Öffnung Mecklenburg-Vorpommerns auch für Gäste nicht aus dem Bundesland hören. Schon seit Wochen verfolgt Dagmar Nietzsche Meldungen zu möglichen Lockerungen. Schon bald hält sie es nicht mehr aus und ruft regelmäßig in der Rezeption des Campingplatzes an.

Rezeption unter „Dauerbeschuss“

Das kennt Platz-Leiterin Stephanie Gottschalk-Wojahn. Nachdem die Öffnung des Landes für Urlauber aus ganz Deutschland verkündet wurde, steht das Telefon im Ostsee-Camp nicht mehr still. Auch per E-Mail trudeln die Anfragen ein. An einem Tag sind es deutlich mehr als 400 E-Mails mit Anfragen für einen Aufenthalt auf dem Platz in Dierhagen. Das Antworten dauert da schon einmal etwas.

Jetzt sind alle sechs Beschäftigten des Ostsee-Camps aus der Kurzarbeit geholt worden. Zu Pfingsten wird studentische Aushilfe erwartet. Nachdem zu Monatsbeginn erst einige Dauercamper ihre Unterkünfte bezogen haben, füllen sich nun die Parzellen für Wohnmobile und Wohnwagen. Zu Pfingsten erwartet Stephanie Gottschalk-Wojahn eine komplette Auslastung des Platzes.

Die ist wie bei Hotels und Pensionen derzeit auf 60 Prozent der möglichen Kapazität begrenzt. Gegen diese Einschränkung hat außer der Dorint-Hotelgruppe auch der Inhaber des Hotels „The Grand“, Oliver Schmidt geklagt (die OZ berichtete).

Wiedergewonnene Freiheit

Auf Abstand und Hygiene wird besonderer Wert gelegt. Ein Desinfektionsmittelspender, Zugangsbeschränkungen zur Rezeption und Zuweisung von Stellplätzen sind unter anderem die Mittel, mit denen Stephanie Gottschalk-Wojahn die Verbreitung des Corona-Virus verhindern will. Die Sanitärgebäude sind geöffnet, gleichwohl hat die Platz-Chefin Maßnahmen getroffen, dass auch dort die Abstandsregeln eingehalten werden können. Unter anderem wurden einzelne Waschplätze gesperrt.

Für die Reise nach Dierhagen verschieben die Nietzsches sogar den Urlaub, denn eigentlich sollt die Fahrt schon zum Himmelfahrtstag beginnen. Das klappte nicht, jetzt verleben Dagmar und Dietmar Nietzsche mit Enkel Sam die Pfingsttage auf dem Gelände des Ostsee-Camps. Mit der Öffnung des Landes für den Tourismus „haben wir ein Stück Freiheit wiedergewonnen“, sagt Dagmar Nietzsche.

Zimmerpreise stabil

Obwohl es „drunter und drüber geht“ im Strandhotel Dierhagen und im Hotel Dünenmeer in Neuhaus läuft es laut Hoteldirektorin Isolde Heinz „ruhig und gesittet“. Seit den Mittagsstunden füllen sich die beiden Hotels kontinuierlich. „Wir gucken, wie wir mit den Auflagen klar kommen“, sagt Isolde Heinz. Weil die Hotels nur zu 60 Prozent belegt werden dürften, blieben noch einige Mitarbeiter in Kurzarbeit. Weil derzeit nur Gäste anreisen, die früher gebucht hatten, schraubt die Direktorin nicht an den Zimmerpreisen.

Von Timo Richter