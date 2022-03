So geht es weiter in der Darßer Arche in Wieck

Wieck

Die Heinz-Sielmann-Ausstellung „Heimische Natur im Fokus“ ist nur ein neuer Anziehungspunkt in der Darßer Arche. Im großen Foyer werden derzeit Büchertische und -regale aufgebaut, zum 1. April soll dort wieder ein Café eröffnen – und zwar unter Leitung des Wiecker Kurbetriebs. Das hat Bürgermeisterin Anke Schüler (Wählergemeinschaft Wir für Wieck) während der jüngsten Zusammenkunft der Gemeindevertretung gesagt. Es handele sich dabei um eine „Zwischenlösung“. Nach der Kündigung der Betreiber des Cafés „Fernblau“ war stets ausgeschlossen worden, dass der Wiecker Kurbetrieb die Einrichtung übernehmen wolle.

Hintergrund der Maßnahme ist die Absage von Interessenten infolge des geplanten Umbaus der Darßer Arche. So hatten sich während des Interessenbekundungsverfahrens für den Betrieb des Cafés vier Bewerber gemeldet, wie die Geschäftsführerin der Kur- und Tourist GmbH Darß, Mandy Krüger-Falk, auf Nachfrage sagt. Angesichts einer erst einmal maximal zweijährigen Pachtdauer hätten sämtliche Bewerber ihre Angebote zurückgezogen. „Das war für die Bewerber keine Perspektive.“

Zwischenzeitlicher Betrieb

Damit bis zum Beginn möglicher Umbauten das Café nicht verwaist ist, soll der Kurbetrieb die Einrichtung führen. In einen so kurzen Betrieb wollte kein Anbieter investieren. Anke Schüler verwies während der Sitzung der Gemeindevertretung mehrfach auf den nur zwischenzeitlichen Betrieb eines Cafés durch den Wiecker Kurbetrieb. Sobald ein Umbau in Angriff genommen werde, zieht sich der Kurbetrieb als Betreiber des Cafés in der Darßer Arche zurück.

Derzeit wird mit Büchern und Wanderkarten ein erstes Handelsmodell eingerichtet. Kunsthandwerk, Souvenirs und Handgemachtes sollen das Angebot vervollständigen. Den früheren Betreibern des Cafés wurde allerdings unter anderem vorgeworfen, die Freifläche in dem Foyer mit nicht genehmigten Verkaufsflächen belegt und in der Folge den Weg zum Counter des Kurbetriebs zugestellt zu haben. Zudem seien Laufwege verstellt worden.

Expertise zur Nutzung

Derzeit wird zur weiteren Nutzung der Darßer Arche eine Expertise angefertigt, sagt Mandy Krüger-Falk. Dazu haben sich gerade erst angehende Innenarchitekturstudierende der Hochschule Wismar Gedanken gemacht, wie die Darßer Arche künftig genutzt werden kann. Die Ergebnisse dieser Semesterarbeiten sind derzeit in dem Nationalparkzentrum zu besichtigen. Vielfach wird dabei ein Anbau beziehungsweise ein Umbau der Einrichtung in Wieck vorgeschlagen. Das Ganze kann aber nicht ohne Fördermittel geschehen. Und solange die nicht zugesichert sind, wird sich nach Einschätzung der Geschäftsführerin kein Betreiber finden lassen. Am liebsten würde Mandy Krüger-Falk in der Darßer Arche nicht nur ein Café, sondern einen Restaurantbetrieb sehen. Damit soll das Angebot in dem Boddendorf ergänzt werden.

Seit Jahren gehen die Besucherzahlen in der Ausstellung in der Darßer Arche zurück. Seit Jahren wird auch über eine Modernisierung debattiert. Doch am Ende fehlte immer das Geld für eine neue Ausstellung. Inzwischen wird die Einrichtung in Wieck als Teil eines Informationsnetzwerks gesehen. Gäste auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sollen sich überall über die Besonderheiten informieren können. Dazu hat es in der Vergangenheit einen Schulterschluss der beteiligten Kommunen auf der Halbinsel gegeben. Angesichts der bis dahin nicht gekannten Einigkeit in der Region zögerte Umweltminister Till Backhaus (SPD) auch nicht lange und stellte Geld für die Verwirklichung des Netzwerkes zur Verfügung.

Von Timo Richter