So haben Hardrocker in Barth gefeiert

Barth

Heavy-Metal-Konzert in Barth und Hygienekonzept in Coronazeiten - das klingt wie Feuer und Eis. Und so liegen schlaflose Nächte hinter Heiko Fritz, Mitveranstalter des "Corona-Special-Open-Air" und Initiator des Barther Metal-Open-Air (BMOA). Das mehrtägige Festival musste pandemiebedingt auf 2021 verschoben werden. Um den Fans wenigstens eine heiße Augustnacht in der Vinetastadt zu bieten, gaben sich am Samstag fünf Bands auf der Freilichtbühne die desinfizierten Mikros in die Hand.

Die Initiative zur Veranstaltung ging von der Stadt Barth aus, erinnert sich Fritz. Im Juni waren die Corona-Regelungen für den Verzehr von Speis und Trank allerdings noch zu restriktiv. Als diese Mitte Juli gelockert wurden, gewann die Idee an Reiz.

Verantwortung

"Wir sind für das eingefriedete Gelände um die Barther Freilichtbühne und den Toilettenwagen verantwortlich," erläuterte Fritz äußere Grenzen des Hygienekonzepts. Ab dem Einlass galten "Maskenpflicht" und Sicherheitsabstand bis zur Einnahme des zugewiesenen Sitzplatzes. Freundlich aber bestimmt erfolgten die Belehrung über und Enweisung in die Verhaltensregeln aus dem Kassenhäuschen, wo es außerdem auch T-Shirts vom Event gab. Für Desinfektionsmittel war gesorgt, der Toilettenwagen würde ständig gereinigt, Hinweisschilder erinnerten immer wieder an Abstandsregeln und Maskenpflicht, der Publikumsverkehr wurde so gelenkt, dass frontale Begegnungen vermieden wurden, eine Treppe führte zu den Sitzplätzen vor der Bühne, die andere zurück auf das Festivalgelände, zählte Fritz Einzelheiten des Hygienekonzepts auf.

Er hatte seine Augen überall. Auch der junge Mann entging ihm nicht, der eben noch am Kassenhäuschen stand und nun die ersten Schritte auf dem Festivalgelände zurückgelegt hat - ohne Mund-Nase-Schutz. Sofort war er gestellt. "Ich weiß, aber ich hab ein Attest, das hab ich eben schon gezeigt", zog er ein Blatt Papier aus seiner Brieftasche, Fritz und seine Kollegen sind beruhigt.

Hygieneregeln

Beim Publikum galt es Abstand zu halten. Quelle: Susanne Retzlaff

Eine 30-köpfige Crew kümmert sich um die Einhaltung der Hygieneregeln. Zu den freundlichen Freiwilligen gehören Tom Engel (22) und Jennifer Lüdtke (21) aus Stralsund, bereits erfahrene BMOA-Helfer. Sie notieren Adressen und kontrollieren Personalausweise. Auf dem Weg zur Freilichtbühne weisen zwischen vereinzelten Verkaufsständen, feilgeboten wurden CDs und T-Shirts, Getränke und Speisen, darunter spannende Spezialitäten wie vegane Erbsensuppe und gegrillter Wels, Schilder auf die Regeln hin. Michelle und Annegret Cherner gehören zu den Crewmitgliedern, die Neuankömmlingen ihre Plätze zuweisen.

Konzentriertes Zuhören auf den Rängen - Headbangen kann man auch am Platz. Das beweisen Timo, Katja und Elena aus Berlin, die seit mindestens 15 Jahren regelmäßige Gäste des BMOA sind. Mit insgesamt "17 Leuten" sind sie aus Berlin angereist um das Festival zu unterstützen. "Wir tragen eine große Verantwortung," spricht Katja für die Gruppe. "Wenn wir das hier richtig machen, kann es vielleicht weitere Veranstaltungen geben. Deswegen tragen wir Masken, wenn wir unseren Platz verlassen, wir machen alles, was vorgeschrieben ist. Auch wenn es ein bisschen anstrengend ist, macht es total Spaß hier, wir haben uns so darauf gefreut und sind glücklich, dass das Konzert stattfindet."

Reaktionen

Ähnlich sei die Reaktion der Musiker gewesen, vielen Bands sei es lieber, so zu spielen als gar nicht und tatsächlich sei der Abstand zu den Fans gar nicht so viel größer, erklärt Heiko Fritz. Das Berliner Duo "Rimruna" hatte die Bühne verlassen, bis zur "Totenwache" aus Hamburg bleibt nun eine Dreiviertelstunde Zeit. Bier oder Brause, wo wird die Schlange länger werden?

Pünktlich im 0.30 Uhr verließ der letzte Act die Bühne. Nach den Auftritten von "Carnal Tomb", "Ophis" und schließlich "Verheerer" bedankte sich Heiko Fritz bei der Stadt Barth, den Sponsoren und den Fans, die sich diszipliniert an die Regeln gehalten haben. An ausschlafen aber ist für ihn und seine Frau trotzdem nicht zu denken, nach aufräumen und Geländeübergabe erwartet die beiden das ganz normale Leben mit der ganz normalen Arbeit.

Von Susanne Retzlaff