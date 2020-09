So haben Prerower ihrer ältesten Mitbürgerin geholfen

Prerow

Fast hätte ein herabstürzender Ast einer stattlichen Eiche die älteste Einwohnerin Prerows unter sich begraben. Der Ast blieb senkrecht im Boden stecken. ,,Keine 5 Minuten vorher war ich noch draußen in meinem Garten“, sagte Gretchen Scharmberg einer Mitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Prerows zufolge. Die Sorgen der 100-Jährigen, der im Boden steckende Ast könne umstürzen, hat Mitglieder der Feuerwehr so sehr beschäftigt, dass am Ende in einer großen Gemeinschaftsaktion die Gefahrenstelle beräumt werden konnte.

Während der Wartezeit bei einem Einsatz, mit dem die Kameraden einer älteren hilflosen Person helfen konnten, ergab eine kurze Umfrage, dass die Retter Gretchen Scharmberg helfen wollen, so Feuerwehrsprecher Heiko Wendt.

Mehr als 20 Helfer

Mit ihrer Anfrage beim Seniorenbeirat und Mitgliedern der Gemeindevertretung trafen die Brandschützer auf offene Ohren. Kurzerhand fanden sich mehr als 20 Helfer zu einem Arbeitseinsatz an der Eiche ein.

Gemeinsam haben alle an einem Strang gezogen, schreibt Heiko Wendt, „und brachten den großen Ast zu Fall. Das Laub wurde entfernt, das Holz in handliche Stücke geschnitten, die die Seniorin nun in ihrem Küchenofen verfeuern kann. Nach getaner Arbeit spendierte Bürgermeister René Roloff den Beteiligten eine Bratwurst. Gretchen Scharmberg sprach allen ihren Dank aus.

