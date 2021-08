So hat Ahrenshoop seine Wasserwehr wiederbelebt

Ahrenshoop

Der Künstlerort hat nun eine eigene Wasserwehr. Die Gemeindevertreter haben während ihrer jüngsten Zusammenkunft eine entsprechende Satzung beschlossen. Orientiert bei der Bildung der Wasserwehr als Teil der freiwilligen Feuerwehr des Ortes hat sich das Ostseebad an Dierhagen und Zingst. Dort sind solche speziellen Eingreifgruppen bereits Realität.

Auch in Ahrenshoop gibt es „seit Jubeljahren“ eine Wasserwehr, konstatierte der Bürgermeister Benjamin Heinke (CDU). Doch festgeschrieben auf dem Papier, offiziell per Satzung mit zugewiesenen Aufgaben betraut war die Wasserwehr nicht. Entsprechend ruhig wurde es in der Vergangenheit um diese Abteilung der Feuerwehr.

Separate Gruppe der freiwilligen Feuerwehr

Aufgeschreckt durch die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, stellte sich für den Bürgermeister und Wehrführer die Frage: Was wäre, wenn? Denn als Feuerwehrmann sei er auch Katastrophenschützer, so Benjamin Heinke. Auch mögliche Antworten, welche Maßnahmen die Gemeinde denn in petto hat, um den Ort im Falle eines Hochwassers zu schützen, zeigten: Es gibt Nachholbedarf. Dass auch aufgrund des Landeswassergesetzes ein Wasserwehrdienst einzurichten ist, wenn eine Kommune erfahrungsgemäß durch Überschwemmungen beziehungsweise Hochwasser oder Sturmfluten gefährdet sein könnte, beschleunigte die Reaktivierung der Wasserwehr als separate Gruppe innerhalb der freiwilligen Feuerwehr nun auch formal – analog zum Modell der Freiwilligen Feuerwehr Dierhagen.

Und auf einmal ist sie wieder da, die Wasserwehr in Ahrenshoop. Die entsprechende Einsatzabteilung wurde auch schon in die freiwillige Feuerwehr des Ostseebades eingegliedert. Damit die Wasserwehr auch funktionieren kann, beschlossen die Gemeindevertreter in diesem Zusammenhang auch eine entsprechende Satzung. Die bis dahin gültige stammt noch aus dem Jahr 1997 und „ist in die Jahre gekommen“, wie Benjamin Heinke sagte.

Notfallplan des Amtes wird aktualisiert

Aufgabenbereich der Mitglieder der Wasserwehr ist nicht, wie vielfach vermutet, die Wasserrettung. Die Frauen und Männer sind im Ernstfall diejenigen, die Sandsäcke füllen und schadhafte Stellen in Dünen und Deichen sichern und reparieren. Außerdem erfolgt durch die Mitglieder der Wasserwehr die Warnung der Bevölkerung. In Ahrenshoop soll es nicht allein bei der formellen Bildung der Wasserwehr bleiben. Perspektivisch wird die Einsatzgruppe auch mit entsprechendem Material ausgestattet. Regenjacken und Schaufeln sollen Benjamin Heinke zufolge angeschafft werden. Auch ein Pumpwerk sowie ein Notstromaggregat stehen auf der Bestellliste des Bürgermeisters und Wehrführers.

Klar ist, dass im Notfall natürlich auch die Mitglieder der Feuerwehr im Einsatz sein werden. Und sollte es tatsächlich eine Überflutung von Teilen der Halbinsel geben, seien auch andere Kommunen betroffen. „Ein Hochwasser hat Ahrenshoop nicht alleine“, sagt Benjamin Heinke, der zudem Vorsteher des Amtes Darß/Fischland ist. Auch andere Kommunen sollten entsprechendes Material für den Ernstfall vorhalten. Außerdem werde der Notfallplan des Amtes Darß/Fischland aktualisiert, so Benjamin Heinke.

Steuereinnahmen bislang unter Vorjahresniveau

„Der Gemeinde geht’s gut“ – so kommentierte der Ahrenshooper Bürgermeister den Halbjahresbericht zur Haushaltslage des Ostseebades. Demnach verfügt Ahrenshoop mit Stand Ende Juni über mehr als vier Millionen Euro an liquiden Mitteln. Zwar wurde der Etat mit einem geplanten Defizit in Höhe von rund 390 000 Euro beschlossen, doch geht Benjamin Heinke davon aus, dass die Lücke bis zum Jahresende weitgehend geschlossen werden könne. Trotz Corona rechnet der Bürgermeister mit steigenden Einnahmen in den kommenden Jahren.

Noch deutlich unterhalb der für das laufende Jahr angepeilten Einnahmen etwa aus der Gewerbesteuer liegen die bis Ende Juni tatsächlich eingegangenen Abgaben. Erst zu gut einem Drittel der erwarteten Gewerbesteuereinnahmen sind auch gezahlt worden. Insgesamt flossen im ersten Halbjahr gut 525 000 Euro aus verschiedenen Abgaben ins Gemeindesäckel. Das sind erst 37,5 Prozent der erwarteten Gesamteinnahmen. Damit läge die Zahl „weit unter dem Wert des Vorjahres“, so Benjamin Heinke.

