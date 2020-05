So hat der Prerower Pfarrer eine neue Gemeinde gefunden

Prerow

Reinhard Witte befindet sich im Aufbruchmodus. 23 Jahre ist der 60-Jährige Pfarrer in der Kirchengemeinde Prerow. Sechs Dienstjahre liegen noch vor ihm. Und die wird er als neuer Pfarrer der Gemeinde St. Nikolai in Stralsund absolvieren. „Wir sind damals als Familie hergekommen“, sagt Reinhard Witte. „Jetzt sind wir zu zweit.“ Die vier Kinder sind allesamt aus dem Haus.

Der Wechsel vom Darß in die Hansestadt geht einher mit weiteren Veränderungen. Denn in absehbarer Zukunft, für Reinhard Witte sind das zwei bis drei Jahre, wird die Kirchengemeinde Zingst der Kirchengemeinde Prerow zugeschlagen. Abhängig ist das davon, wann Pfarrer Harald Apel in Zingst in den Ruhestand tritt.

Vorstellungsgottesdienst bereits gefeiert

„Wir haben lange überlegt“, sagt Reinhard Witte. Zusammen mit seiner Frau Marie-Luise hat er dann die Entscheidung getroffen, die Herausforderung anzunehmen. Also hat er sich für die frei werdende Position in der Stralsunder Stadtgemeinde beworben. Es folgte das Vorstellungsgespräch, auch den Vorstellungsgottesdienst hat Reinhard Witte in der im Vergleich zu den Kirchen von Ahrenshoop bis Prerow gewaltigen Nikolai-Kirche in der Hansestadt schon gefeiert. Und einen Gesprächskreis in der künftigen Gemeinde hat er moderiert.

Nun ist die Berufung da. Nicht gefolgt ist er dem Ruf seines Bruders, der ihn nach Tondern in Nord-Schleswig gelockt hat. Zum 1. Juni wird Reinhard Witte Pfarrer der Stralsunder Stadtgemeinde, Dienstbeginn ist im darauffolgenden Monat. Der langjährige Pfarrer der Gemeinde Garz auf Rügen, Bernhard Giesecke, wird die Pfarrstelle auf dem Darß vertretungsweise übernehmen.

Dann erst wird über die endgültige Nachfolge Reinhard Wittes entschieden. Ausgeschrieben wird die Position nicht, die Nachfolgerin beziehungsweise der Nachfolger werden aus der Region kommen. Denn die Zahl der Gemeinden im Nordosten Vorpommern schrumpft durch Zusammenlegungen von derzeit acht auf sechs.

Viel geschafft in den vergangenen Jahren

Die anstehenden Veränderungen auf Darß und Zingst waren natürlich ein bedeutsamer Aspekt für die Entscheidungsfindung, sagt Reinhard Witte. Der sieht seine Tätigkeit in der Kirchengemeinde Prerow auch bis zu einem gewissen Punkt vollendet. Ganz selbstbewusst sagt Reinhard Witte: „Ich hinterlasse ein im Großen und Ganzen gut gepflegtes Haus.“ Und: „Ich gehe nicht im Frust.“

In der Tat hat Reinhard Witte in den zurückliegenden 23 Jahren vieles bewirkt, vieles verändert. Die drei Kirchen seiner Gemeinde können sich sehen lassen. In der Schifferkirche in Ahrenshoop beispielsweise wurde eine neue Orgel installiert, zuletzt die Außenhaut des Gotteshauses saniert. Auch die Fischerkirche in Born wurde nach und nach auf Vordermann gebracht. Und die Seemannskirche erhielt längst nicht nur eine dritte Glocke, sondern konnte grundlegend saniert werden.

Rückhalt der Fördervereine sehr wichtig

Das schafft ein Mensch nicht alleine. Reinhard Witte hat in den vergangenen Jahren an allen drei Kirchenstandorten Fördervereine im Rücken, die das Wirken des Pfarrers regelmäßig unterstützt haben. „In allen drei Kirchen“, sagt Reinhard Witte, „steckt viel Herzblut drin.“

Kirche hat Reinhard Witte während seiner Zeit auf dem Darß zu einer lebendigen Institution in den Ostseebädern und Boddendörfern gemacht. Etliche Veranstaltungen wie beispielsweise das Seemannskirchenfest sind aus dem Terminkalender der Halbinsel nicht mehr wegzudenken, ebenso wenig die unzähligen Konzerte, die in den vergangenen Jahren in den Kirchen von Ahrenshoop bis Prerow zu erleben waren, und auch das Lucia-Fest ist zu einer festen Größe geworden. Hinter allem, sagt Reinhard Witte, „steckt die Power der Fördervereine“.

Friede mit dem Kirchengemeinderat

Dass dieses umfangreiche Programm mit der Zusammenlegung mit Zingst kaum zu halten ist, davon geht Reinhard Witte aus. Er aber wollte nicht dafür zuständig sein, das Rad zurückzudrehen.

Und dann ist da noch der Kirchengemeinderat, eine Instanz, ohne deren Wohlwollen der Pfarrer mit seinen Ideen auf Granit gebissen hätte. Als er am 1. August 1997 Pfarrer der Kirchengemeinde Prerow wurde, erhellte dieses Gremiums nicht immer eitel Sonnenschein. Reinhard Witte hat den Kirchengemeinderat befriedet, wie er zufrieden zurückblickt.

Verlust der Kindertagesstätte schmerzt noch immer

Einmal jedoch ist Reinhard Witte an seine Grenzen gestoßen. Bis heute kann er den Verlust der Kindertagesstätte in Born nicht nachvollziehen. „Das war für mich völlig irrational“, sagt Reinhard Witte. Drei quälend lange Jahre zog sich der Prozess hin, in dem eine Mehrheit der Borner Gemeindevertretung die Kindertagesstätte vom Kreisdiakonischen Werk zurück erstritt.

„Das tat weh“, gibt Reinhard Witte zu. „Das war der Punkt, wo ich gehen wollte.“ Zurückgehalten hatte ihn damals allein seine Frau. Schwer im Magen liegt ihm auch die Diskussion um das Versetzen von vier Holzfiguren des Architekten Bernhard Hopp von der Altarwand an die Empore, wo die ursprünglich als Ständerfiguren konzipierten Figuren viel besser zur Geltung kommen sollten.

Damals reiste gar Bischof Abromeit an, um die erhitzten Gemüter in Born zu besänftigen, die die Figuren weiterhin an der Altarwand sehen wollten. Fast zehn Jahre ist es her, dass sich auf einmal ein ganzes Dorf für kirchliche Belange zu interessieren schien.

Aufbruch in die Hansestadt

Nun ist Reinhard Witte wieder im Aufbruchmodus. Das Gemeindebüro ist für den Nachfolger vorbereitet. Reinhard Witte geht mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge. Denn der Darß wird ihn nicht loslassen, auch nicht in Stralsund.

Von Timo Richter