So hilft die öffentliche Hand dem Kunstmuseum Ahrenshoop über den Berg

Ahrenshoop

„Mein Gott, wie die Zeit vergeht.“ Dr. Katrin Arrietta fährt mit dem Finger über die guten Stücke von Margret Middell. Staub haben die Skulpturen angesetzt in den zurückliegenden sieben Monaten. Der Staub lässt sich bis zur Eröffnung des Kunstmuseum Ahrenshoop am bevorstehenden Wochenende entfernen, nicht aber der finanzielle Verlust.

Denn gerade anfangs des neuerlichen Lockdowns wegen des Coronavirus schwante der kaufmännischen Leiterin des eigenständigen Museums Böses. Jeder Monat ohne Einnahmen von den Besuchern führt das Museum mit landesweiter Beachtung ins Nirwana. Öffentliche Hilfen haben in den vergangenen Monaten dazu geführt, dass das Kunstmuseum Ahrenshoop überhaupt seine Türen öffnen kann. Sämtliche Beschäftigten waren/sind in Kurzarbeit, das Museum wurde komplett geschlossen.

Virtueller Rundgang als Überlebenszeichen

Da war zwar einmal ein virtueller Rundgang durch die Ausstellung im Internet zu sehen. Das war laut Marion Schael aber nur ein Zeichen, „dass es uns überhaupt noch gibt“. Gerechnet hat die Kauffrau in jenen Tagen mit allem, nicht aber mit irgendwelchen Einnahmen für das Museum.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Befürchtet hat Marion Schael vor allem die Pleite des Kunsthauses in privater Trägerschaft. Hilfen der öffentlichen Hand standen erst einmal aus. Dann jedoch kamen die Überbrückungshilfen eins bis drei, zwar zuerst in der Hälfte. Doch das Kunstmuseum Ahrenshoop gewann damit genug Luft zum Atmen – so dass es mit den weiteren Lockerungen nicht erstickt ist.

Zweifel an Umkehr der angespannten Situation

An den beiden kommenden Wochenenden öffnet der landesweit viel beachtete Kunsttempel in Ahrenshoop jeweils samstags und sonntags von 12 bis 17 Uhr. Ab dem 16. Juni hat das Kunsthaus immer mittwochs bis sonntags ebenfalls in dem Zeitraum geöffnet.

Bange Frage: Wird denn überhaupt jemand kommen? Katrin Arrietta rechnet mit vielen Besuchern. Noch am gestrigen Montag hätten Kunstfreunde an der Tür gerüttelt – ein gutes Zeichen. Wenn aber die Touristen aus ganz Deutschland noch nicht anreisen dürfen – Marion Schael, ganz die Rechnerin, glaubt nicht, dass allein Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern die angespannte Situation umkehren werden.

Nach Lockdown: Ausstellung wird fortgesetzt

Obwohl: Zu bieten hat das Kunstmuseum eine ganze Menge. So kann zum Beispiel die Ausstellung mit Zeichnungen und Bronzen von Margret Middell endlich offiziell eröffnet werden. Die Schau der plastischen Entwürfe menschlicher Torsos fiel dem Lockdown im November vergangenen Jahres zum Opfer.

Seitdem stehen die Kunstwerke im Ausstellungsraum. Kaum einer hat sie gesehen, das Kunstmuseum hat bis dato komplett zu. Dennoch haben sich die Skulpturen verändert, genauso wie das Museum im Inneren selbst. Eine feine Staubschicht hat sich überall abgesetzt.

Termindruck nach „Auszeit“ steigt

Nun kommen die Ausstellungsmacherinnen natürlich in Bedrängnis, denn diese Ausstellung will natürlich gezeigt werden. Und die ursprünglich geplante Schau mit Werken von Karl Hagemeister steht quasi auch schon auf dem Flur. Katrin Arrietta jedenfalls erwartet ein reichliches Gedränge in Sachen Ausstellungsterminen.

Dieses Gedränge erhofft sich auch Marion Schael. Denn nur Besuche bringen durch das Entree das Geld, das das Museum zum Leben braucht. Die Hilfsgelder während des monatelangen Lockdowns reichten zum Überleben, nicht aber für die selbst gesteckten Ziele des Kunstmuseums Ahrenshoop. Sie hofft, dass der Wunsch nicht durch die Pflicht eines negativen Corona-Test durchkreuzt wird.

Trotz Corona wächst der Bestand

Gerade hinter den Kulissen hat sich in den zurückliegenden Jahren und Monaten einiges abgespielt. Seit 2019 hat das Museum seine Sammlung durch Schenkungen und Zustiftungen deutlich erweitern können. Und wenn da ein ganzer „Stapel“ von Papierarbeiten eines Künstlers eintrudelt, ist die Aufnahme, Dokumentation sowie Einordnung der Arbeiten schon mehr als übliches Tagesgeschäft.

Mit einem neuen Sammlungskatalog jedenfalls biete das Kunstmuseum Ahrenshoop ein Angebot, so dass jeder etwas in dem wachsenden Fundus des Museums finden würde, ist Marion Schael überzeugt. „Alles zusammen stimmt mich optimistisch.“

Mehr zum Autor

Von Timo Richter