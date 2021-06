Prerow

Eine lange Reise aus der Nähe von Weilheim in Bayern auf den Darß hat Leo Frahm unternommen, um seine Großeltern zu besuchen. Zusammen mit seinen Eltern ist der Fünfjährige quer durch Deutschland gefahren, nicht nur um Oma und Opa zu treffen, sondern auch Sandburgen zu bauen und in die Ostsee zu springen. Trotz der aktuellen Wassertemperatur um die 13 Grad Celsius sagt er: „Das war schön.“

Feuerwehr und Wasserwacht sind Favoriten

Draußen spielt er auch zu Hause am liebsten. Im heimischen Kindergarten tobt Leo Frahm am liebsten unter freiem Himmel. Am liebsten spielt er Feuerwehr oder Wasserwacht. In Prerow hat er sich erst einmal mit allen möglichen Info-Blättern der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft eingedeckt.

Mit bestimmten Einschränkungen konnte der Junge die Einrichtung auch während des Corona-Lockdowns besuchen. Eigentlich, ergänzt die Mutter, könne sich ihr Sohn nicht an die Vor-Corona-Zeit erinnern. Am Wochenende kann sich Leo Frahm wieder zurücklehnen, dann steht die Rückreise an.

Von Timo Richter