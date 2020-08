Barth

Monatelang war das Barther Theater verwaist. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Vorpommersche Landesbühne die Spielzeit vorzeitig beenden. Mitte April hatte das Kultusministerium diese Entscheidung bekannt gegeben. Bis Ende August sollte es keine Vorstellungen im Barther Theater sowie in den anderen vier Spielorten in Anklam, Heringsdorf, Wolgast und Zinnowitz geben.

Doch jetzt kehrt doch allmählich wieder Leben ins Theater ein. Am 22. August wird es die erste Vorstellung geben. Die Bartherin Helga Wienhöfer und der ehemalige Intendant der Vorpommerschen Landesbühne, Wolfgang Bordel, präsentieren „Love Letters“ – die romantische Geschichte eines Paares, das sich seit der Kindheit kennt und sein Leben lang durch Briefe verbunden bleibt. Das Stück wird auch am 23. August um 15 Uhr und am 18. und 25. September um 19.30 Uhr gezeigt.

Nur wenige Besucher dürfen ins Theater

Allerdings ist die Zahl der Theaterbesucher aufgrund der Abstandsregeln sehr begrenzt. Wer ins Theater möchte, sollte sich also mit dem Kartenkauf beeilen. Denn während normalerweise 198 Personen im Barther Theater Platz finden, sind es jetzt etwa 40. „Das hängt auch davon ab, ob mehr Familien kommen, die zusammensitzen können, oder Einzelpersonen“, sagt der Intendant der Vorpommerschen Landesbühne, Martin Schneider.

Und auch bei den Stücken, die auf der Bühne gezeigt werden, gab es im Vorfeld viel zu beachten. Denn auch die Schauspieler und die Mitarbeiter hinter der Bühne müssen den Abstand einhalten. „Mehr als vier, fünf Schauspieler bekommen wir da auf der Bühne in Barth nicht unter“, erklärt Martin Schneider. „Deshalb ist auch die Auswahl der Stücke sehr begrenzt.“

Kleine Inszenierungen

Am 29. August (14 und 17 Uhr) und am 30. August (14 Uhr) werden Eleven des ersten Studienjahres „Hase und Igel“ auf die Barther Bühne bringen. „Diese kleine Inszenierung eignet sich gut und ist bei Kindern sehr beliebt“, sagt der Intendant.

Am 4. und 11. September heißt es dann um jeweils 19.30 Uhr: „Mit Abstand im Dialog“ – In einem Streifzug durch die Theaterliteratur der vergangenen 400 Jahre stellt sich das dritte Studienjahr der Theaterakademie Vorpommern in Zusammenarbeit mit dem Ensemble der Vorpommerschen Landesbühne in zwei eigenständigen Abenden dem Publikum vor. Präsentiert werden lustige, berührende und auch traurige Stoffe.

Alle Stücke werden im Theater und nicht draußen im Theater-Garten gezeigt. „Draußen haben wir in Barth nicht mehr Plätze und wir müssten erst einmal alles wieder ausräumen. Die Kosten und der Aufwand würden sich nicht lohnen“, so der Intendant.

Theater in Zinnowitz startete schon früher

Während in Barth erst ab dem 22. August wieder Zuschauer ins Theater dürfen, gab es in Zinnowitz, sowohl auf der Ostseebühne als auch im gelben Theater „Die Blechbüchse“, schon Vorstellungen. „Wir konnten das nicht alles auf einem Schlag machen, aber ich freue mich, dass die Flotte jetzt langsam wieder Fahrt aufnimmt“, sagt Martin Schneider. „Wir hatten auch schon vorher einige Gastspiele in Kirchen.“

Von einem Normalbetrieb könne aber auch jetzt noch lange nicht die Rede sein. Denn noch immer sind die Mitarbeiter der Vorpommerschen Bühne in Kurzarbeit, wenn auch mit ganz unterschiedlichem Umfang. „Einige Kollegen sind nur einen Tag in der Woche Zuhause, andere sind noch zu 100 Prozent in Kurzarbeit. Natürlich fände ich es schön, wenn wieder alle Schauspieler auf der Bühne stehen könnten und alle Mitarbeiter im Einsatz wären.“ Denn wie sehr den Schauspielern die Bühne fehlt, sehe man jedes Mal bei den Auftritten. „Die Augen strahlen, wenn sie endlich wieder auf der Bühne sind. Das würde ich natürlich gerne jedem ermöglichen, aber es geht leider nicht.“

Neue Spielzeit noch ungewiss

Wie es in der neuen Spielzeit ab Oktober weitergeht, kann Martin Schneider noch nicht sagen. „Wie heißt es so schön: Wir fahren auf Sicht. Wir versuchen, so viele kleine Programme wie möglich zu präsentieren. Einige Stücke, wie ,Yellow Line’ und ,Ladies Night“, müssen wir nach hinten verschieben. Die können wir unter den gegebenen Umständen nicht aufführen. Das Virus hat uns gelehrt: Wer sich anpasst, gewinnt.“

Die Sorge, dass mit den steigenden Infektionszahlen doch wieder mehr Einschränkungen kommen, sei immer da. „Aber wir haben es mit unserem eigenen Verhalten alle in der Hand. Es hängt von uns allen ab, wie es jetzt weitergeht“, appelliert Martin Schneider.

