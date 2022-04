So kommen in Barth Fiktion und Persönlichkeit auf die Bühne

Barth

Es heißt hier nur das „bje“, denn die Kids lieben Abkürzungen. Für das Handy, für den Laptop – für das gesamte Leben. Also auch im Theater und auf der Bühne. Warum auch nicht? Die Barther Bodden-Bühne ist schließlich auch ihr Schauspielhaus.

Piet Oltmanns arbeitete mit den Jugendlichen bereits, als diese noch im Kinder-Ensemble auftraten. Die jetzt an der Inszenierung beteiligten elf Jugendlichen gehen sämtliche auf das Barther Gymnasium. „Früher“, so erinnert sich der von allen nur Piet genannte, „war das schulisch viel mehr gemischt. Also von der Förderschule bis zum Gymnasium.“ Wo die Gründe für die Entwicklungen liegen könnten – da hat der Theaterpädagoge seine ganz eigene Theorie: „Das liegt meines Erachtens daran, dass die Schule immer mehr nach den Kindern greift und immer länger einsperrt, sie die Kids damit immer stärker voneinander isoliert und Gruppenerlebnisse wie gemeinsames Theaterspielen unmöglich macht.“

Hoher Anspruch der Jugend

Eine weitere Frage: Wie kommt man im beschaulichen Barth auf das Motiv eines Mafia-Stückes? „Wir reden hier nicht von der echten Mafia, sondern von fiktiven Geschichten aus der damals bereits künstlerisch verfremdeten Realität des Hollywood-Films um ‚The Godfather’ und der erfolgreichen US-Serie“, stellt Oltmanns klar. Bekanntlich waren diese Streifen alles andere als lustig. Wie wird aus einem Mafia-Sujet dann eine Komödie? „Das funktioniert sehr gut“, verrät Piet Oltmanns. Und da die Jugendlichen auch einen hohen Anspruch haben, ist es nicht nur „eine Mafia-Jugend-Soap“, sondern gleich „die Mafia-Jugend-Soap“.

Ähnlich wie Lara Gablowski sieht auch Marten Fricke im Theaterspielen den guten Zusammenhalt in der Truppe, „das Gefühl, nicht falsch zu sein“, „viel zu lachen“. Aber, so Lara, „finde ich unser neues Stück super faszinierend, da in jedem Charakter auch viel von dem Darsteller steckt und man so bei jedem neue Seiten erkennen kann“.

Ursprünglich anderes Stück vorbereitet

„Eigentlich“, so erzählt Oltmanns, der auch an der Theater-Akademie lehrt, „hatten wir ein ganz anderes Stück vorbereitet. Die Texte hatten sich die Jugendlichen erarbeitet, als sie 14 Jahre alt waren. Die musste jetzt natürlich völlig verändert werden und so kamen wir zu der heutigen Struktur des Stückes. Es gibt jetzt einen klassischen Handlungsrahmen. Und komisch sollte es auch sein. So sind wir dann auf eine Mafia-Komödie gekommen.“

Ähnlich sieht es auch das Ensemblemitglied Silas Boekemeyer: „Ich finde unser neues Stück super, da in jedem Charakter viel Fiktion, aber immer auch ein Teil des Schauspielers steckt.“ Während Anna-Lene Genz „gerne mitspielt, weil die Gruppe genauso verrückt ist, wie ich“ und an dem Stück besonders gefällt, „dass wir unsere Charaktere selbst mitformen dürfen“.

Stück mit „Romeo und Julia“- Anteil

Aber worum geht es – was darf bereits an die Öffentlichkeit? Nur so viel: Nach dem letzten großen Gang-Krieg beschließen die Clanchefs der Mafia-Familien Corleone und die der Sopranos ihre Kinder auf ein gemeinsames Internat in der Schweiz zu schicken. Einem Zug der Zeit sich beugend, aber auch, um Führungskräftemangel vorzubeugen, ist das Internat damit coeducativ.

Dumm nur, dass die Lehrerschaft wegen der Pandemie nicht einreisen darf und die Jugendlichen vorerst auf sich allein gestellt sind. Jetzt schlagen sie sich im selbst organisierten Mathematik-Unterricht mit komplizierten Formeln herum, mittels derer sich die Höhe des Schmiergeldes X in der Situation Y berechnen lassen soll. In Physik sind ballistische Berechnungen angesagt, die Chemie von Crack ist auch nicht zu verachten und Ethik ist in diesem Falle schließlich ein besonderer Fall. Aber der Tag besteht nicht nur aus Unterricht und was tun, wenn die eine Hälfte der Klasse aus Verwandten und die andere Hälfte aus Feinden besteht?

Verraten wird auch, dass es natürlich noch einen „Romeo und Julia“- Anteil gibt. In Mafia-Kreisen nicht gerade en vogue. Am Ende löst sich die Story auf sehr sonderbare Weise auf. Und „ein paar Fragen bleiben dabei bewusst in der Luft“. Genug offene Fragen für ein unterhaltsames Mafia-Soap-Opus, mit der das Barther Jugend-Ensemble seine lange Spielpause endlich beenden wird.

Premiere: 14. April 2022, 19.30 Uhr.

