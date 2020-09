So lief der Darß-Marathon unter Corona-Bedingungen

Wieck

Beim Darß-Marathon gewann bei den Männern Chris Eidhof vom Verein Laufpark Stechlin mit 2:45:27 h, bei den Frauen siegte Anne-Jenny Stephan vom Verein „Die Laufpartner“ mit 3:22:01 h. Beim Halbmarathon der Frauen sicherte sich Marie Hauer aus Ribnitz-Damgarten mit 1:25:55 h den ersten Platz. Bei den Männern gewann Markus Liebelt aus Rostock mit 1:10:55 h. Liebelt erreichte damit die beste Zeit, die jemals bei dieser Laufveranstaltung, die in diesem Jahr immerhin ihre 15. Auflage erlebte, gelaufen wurde.

Nahm bereits zum 13. Mal am Darß-Marathon teil: Werner Hanke. Quelle: Edwin Sternkiker

Insgesamt waren rund 1500 Läuferinnen und Läufer am Sonnabend und Sonntag in Wieck an den Start gegangen. Unter ihnen Werner Hanke. Der Hobbyläufer aus Geltow ( Potsdam-Mittelmark) nahm sich am Sonntag die volle Marathonstrecke über 42,2 Kilometer vor und war damit bereits zum 13. Mal dabei. „Ich liebe den Darß und diese Laufveranstaltung mit ihrer abwechslungsreichen Streckenführung. Wenn ich nach Wieck komme, um am Darß-Marathon teilzunehmen, dann ist das so, als ob ich nach Hause komme“, erzählt der 69-Jährige.

Bianka Walewski und Resi Lexutt waren am Sonntag aus Wismar angereist und hatten sich für den Halbmarathon angemeldet. „Tolle Organisation, hervorragendes Wetter, gute Stimmung, hier ist wirklich alles perfekt“, waren sie sich einig. Für Bianka Walewski war es die dritte Teilnahme am Darß-Marathon, für Resi Lexutt die zweite. Resi Lexutt arbeitet bei der Firma Egger Holzwerkstoffe Wismar. „Für jeden Kilometer, den ich hier laufe, spendet mein Arbeitgeber fünf Euro für einen gemeinnützigen Zweck“, berichtet sie.

Reisten am Sonntag aus Wismar an, um am Halb-Marathon teilzunehmen: Bianka Walewski und Resi Lexutt. Quelle: Edwin Sternkiker

Die Vorbereitung dieser gemeinsam von den Kurverwaltungen Born, Prerow und Wieck getragenen Laufveranstaltung war in diesem Jahr auf Grund der vielen Auflagen, die wegen Corona zu erfüllen und umzusetzen waren, besonders aufwendig. So gab es unter anderem versetzte Startzeiten und es wurde auf der Festwiese neben der Darßer Arche eine Wechselzone für die Teilnehmer eingerichtet. Für diese gab es spezielle Zuwegungen. Zugelassen war dieser Bereich nur für diejenigen, die im Besitz einer Startnummer waren. Auch an den 14 Verpflegungsstationen für die Läufer entlang der Strecke wurde alles so organisiert, dass die Corona-Regeln eingehalten werden konnten.

Landrat Stefan Kerth ( SPD), der am Sonntag um 9 Uhr den Startschuss für den Marathon gegeben hatte, lobte das große Engagement der beteiligten Kommunen und deren Bürgermeister, „die sich durch Corona nicht entmutigen ließen“ und sich darin einig waren, diese Veranstaltung – in enger Absprache mit der Gesundheitsbehörde des Landkreises - „durchzuziehen“.

Rund 350 Helferinnen und Helfer im Einsatz

Den Darß-Marathon unter Corona-Bedingungen auf die Beine zu stellen, sei nur möglich gewesen durch die hervorragende Arbeit der vielen Helferinnen und Helfer, sagte Yves Scharmberg, der Leiter des Borner Kurbetriebes und Chef des Organisationsbüros. Insgesamt seien es rund 350 gewesen. So waren Mitglieder des Technischen Hilfswerks Barth, Mitglieder des Arbeiter-Samariter-Bundes Stralsund, Angehörige der freiwilligen Feuerwehren der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sowie Rettungsschwimmer der Region im Einsatz und trugen zum Gelingen der Veranstaltung bei. „Allen Helferinnen und Helfern möchte ich für ihren großen Einsatz ganz herzlich danken“, so Yves Scharmberg.

Die Ergebnisse des 15. Darß-Marathons im Überblick:

Marathon Männer:1. Chris Eidhof, Verein Laufpark Stechlin 2:45:27 h2. Martin Schütt, Rostock 2:49:38 h3. Stefan Heinzel, Baltic-Power 3:00:55 h

Marathon Frauen: 1. Anne-Jenny Stephan, Verein „Die Laufpartner“ 3:22:01 h2. Carola Schönberg, Team Erdinger alkohlfrei 3:28:10 h3. Viviane Jaekel, SCC Berlin 3:51:53 h

Halb-Marathon Männer1. Markus Liebelt, Rostock 1:10:55 h2. Samalya Schäfer, „Die Laufpartner“ 1:16:45 h3. Gerrit Wegener, „Die Laufpartner“ 1:17:48 h

Halb-Marathon Frauen1. Marie Hauer, Ribnitz-Damgarten 1:25:55 h 2. Malin Pfäffle, „Die Laufpartner“ 1:27:30 h3. Christine Neidiger, „Die Laufpartner“ 1:30:31 h

