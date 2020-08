So lief der dritte Spieltag der Freizeitliga Nordvorpommern

Ribnitz-Damgarten

Trotz des ersten Punktverlustes in dieser Saison bleibt der Ribnitzer SV Tabellenführer in der Freizeitliga Nordvorpommern. Neuer Zweiter ist der Liga-Neuling vom SV Rot-Weiß Trinwillershagen. Die Triner profitierten allerdings vom Nichtantritt der KVG Blau-Weiß Damgarten und siegten am „Grünen Tisch“ mit 3:0.

SV Grashoppers Gelbensande-PSV Ribnitz 2:5 (0:1): 0:1 Stephan Reuter, 14. Minute; 1:1 Stephan Hellwig, 32.; 1:2 Stephan Reuter, 43.; 1:3 Etienne Gnoth, 53.: 2:3 Carten Klemp, 53. (Eigentor); 2:4, 2:5 Christian Gau, 54., 56. Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Nach dem 2:3 setzte Gelbensande alles auf eine Karte, wurde aber nicht belohnt.

Ribnitzer SV-SV Bartelshagen I 0:0 (0:0): Der dritte Anlauf für Bartelshagen in Ribnitz-Damgarten brachte das erste Mal Zählbares. In einem kampfbetonten Spiel trennten sich der RSV und Bartelshagen leistungsgerecht torlos.

BSV Löbnitz-SG Wöpkendorf 2:0 (1:0): 1:0 Marko Frank, 22.; 2:0 Sven Stürmer 32. Wöpkendorf bestimmte in den ersten 20 Minuten das Spiel. Danach kam Löbnitz besser in die Partie und erzielte den verdienten Führungstreffer. In der zweiten Halbzeit gestaltete sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem Löbnitz das 2:0 erzielte und Wöpkendorf zahlreiche Gelegenheiten ausließ.

Blau-Weiß Ahrenshagen-SG Einheit Kenz 1:5 (1:2): 0:1 Mathias Scholz, 13.; 1:2 Toni Böhm, 27.; 1:3 Mathias Scholz, 52.; 1:4, 1:5 Toni Böhm 53., 56. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, setzte sich am Ende die clevere Mannschaft verdient durch.

4. Spieltag, Mittwoch, 5. August, 19 Uhr: SG Wöpkendorf-Ribnitzer SV, SV Bartelshagen I-SV RW Trinwillershagen, PSV Ribnitz-Damgarten-Blau-Weiß Ahrenshagen, KVG Damgarten-SV Gelbensande, SG Einheit Kenz-BSV Löbnitz.

Von OZ