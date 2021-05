So lief der erste Shoppingtag nach dem Lockdown in der Fischland-Region

Ribnitz-Damgarten/Ahrenshoop

Vorpommern-Rügens Stefan Kerth gab den Startschuss. Zumindest musste Vorpommern-Rügens Landrat die formellen Voraussetzungen für das weitestgehend wieder ungestörte Shopping-Vergnügen schaffen. Noch am Donnerstag, dem Herrentag, unterzeichnete und veröffentlichte Kerth die notwendige Allgemeinverfügung, auf deren Grundlage die vielen Einzelhändler im Landkreis seit Freitag wieder ihre Geschäfte öffnen dürfen. Und das ohne Test- und Terminpflicht.

„Die Branche hat enorm Federn lassen müssen, daher freue ich mich für jeden Einzelnen, der am Freitag wieder aufschließen kann“, erklärte Landrat Stefan Kerth (SPD) am Donnerstag. Er habe sich mit Nachdruck dafür eingesetzt, dass Einkaufen ohne Test möglich ist. „Die Rahmenbedingungen der Testungen haben sich zwischenzeitlich verändert. In Betrieben gibt es beispielsweise zwei Testangebote pro Woche, in Bereichen wie Bildung und Pflege sogar eine Testpflicht. Das gibt Sicherheit und rechtfertigt unseren jetzigen Schritt“, betonte Kerth.

„Es ist so schön!“

„Es ist so schön. Die Leute brauchen das“, freute sich Olga Seelheim. Mit ihrer Tochter Nicole hatte sich die Ribnitz-Damgartenerin gleich am Freitag zum Shopping-Bummel in das Zentrum der Bernsteinstadt aufgemacht. Unter anderem wurde sie bei Marlene Welz in der Boutique Ewert Mode & Wäsche fündig. „Alles hat offen. Man muss nicht warten. Wir genießen den Tag“, so Olga Seelheim. „Ich bin sehr glücklich. Das war eine schlimme Zeit“, ergänzte Tochter Nicole im Rückblick auf die vergangenen Wochen des Lockdowns.

Die Läden in Vorpommern-Rügen dürfen eine Woche früher öffnen als die Geschäfte in den anderen Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns. Die Menschen im Landkreis werden damit für den niedrigen Inzidenzwert belohnt, der am Donnerstag bei 35,2 lag.

„Hoffentlich bleibt es der letzte Lockdown“, sagte Boutique-Inhaberin Marlene Welz. Ihrer Meinung nach sei es der falsche Weg gewesen, die kleinen Geschäfte zu schließen, während große Supermärkte oder auch Baumärkte geöffnet bleiben durften. „Ich bin froh, dass ich wieder arbeiten darf“, so Marlene Welz. Und der erste Öffnungstag nach dem Lockdown sei auch vielversprechend gelaufen. „Wir hatten richtig gut zu tun. Das hatte ich nicht erwartet“, so die Geschäftsfrau.

Warten auf Urlauber

Wichtig sei, dass nun bald auch der Tourismus wieder ermöglicht werde. „Wir sind eine Tourismusregion und leben zu einem großen Teil auch davon“, so Marlene Welz. Dazu gehöre auch, dass die Gastronomie wieder öffnet. „Denn einen Kaffee zu trinken oder etwas zu essen, das gehört zu einem schönen Shopping-Bummel auch dazu.“

Einen großen Dank an die Einheimischen spricht Imke Tredop aus. Ihr kleines Eckgeschäft für Handwerkskunst, seit mehr als 100 Jahren in Familienbesitz, war am Freitag ebenfalls wieder geöffnet. „Die Einheimischen haben mir die Treue gehalten“, so Imke Tredop.

Imke Tredop in ihrem Eckgeschäft für Handwerkskunst in der Langen Straße in Ribnitz. Quelle: Robert Niemeyer

In den fast fünf Monaten des Jahres hatte das Geschäft so wie viele andere gerade einmal fünf Wochen auf. Dass der Einzelhandel nun wieder starten darf, und das ohne Test- und Terminpflicht, sei mehr als gerechtfertigt. „Nur an der Ladentür zu bedienen, macht auch keinen Spaß“, so Imke Tredop. Auch sie hofft, dass es keinen weiteren Lockdown geben wird und dass bald auch wieder Urlauber in die Region kommen. „Ich schaue optimistisch in die Zukunft“, so Imke Tredop.

„Püppi“ im frischen Outfit

Andernorts war die Stimmung jedoch deutlich gebremster. Obwohl die Geschäfte im Landkreis schon am Freitag öffnen dürfen, blieben auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst Läden dicht. Zumindest in Ahrenshoop war am späten Freitagvormittag so gut wie kein Geschäft geöffnet. Allein vor dem Modehaus Rösener saß die markante Schaufensterpuppe „Püppi“ mit einem frischen Outfit.

Trotz Einkaufserlaubnis blieben Läden am Freitag in Ahrenshoop weitgehend geschlossen. Quelle: Timo Richter

Keine Kundin, kein Kunde habe sich zur ersten Öffnung seit Monaten in dem Modegeschäft verloren, sagte Verkäuferin Bärbel Karl. Sie habe dennoch ausreichend Arbeit. Schaufensterpuppen müssen neu eingekleidet werden. „Wir müssen ein bisschen Farbe reinbringen“, so die Verkäuferin aus Wustrow.

Hoffnung auf Zweitwohnungsbesitzer

Bemerkbar mache sich in dem Laden, dass derzeit nur Einheimische einkaufen dürften. Allerdings, so die Hoffnung Bärbel Karls, dürfen nun auch Inhaber von Zweitwohnungen anreisen, die dann in Regalen und Ständern fündig werden können. Und richtig: Der gefühlte Anteil von Fahrzeugen mit auswärtigen Kennzeichen ist im Vergleich zur Vorwoche deutlich gestiegen.

Viele Geschäfte auf dem Fischland blieben zu. Quelle: Timo Richter

Auch wenn die Kundschaft erst einmal ausbleibt, hofft Bärbel Karl, dass der Lockdown im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie endlich Geschichte ist. „Es muss ja wieder bergauf gehen“, sagt sie.

Auch Nachbarort ist weitgehend dicht

Ein ganz anderes Bild vermittelt dagegen das Ostseebad im Ladenabschnitt der Ortsdurchfahrt. Sichtbar hatte nur die Bücherstube geöffnet, sämtliche Läden zwischen dem Traditionsgeschäft und dem Einkaufsmarkt blieben geschlossen. Zuweilen wurde mit handgeschriebenen Hinweisen auf einen Telefonkontakt verwiesen, manchmal wurde eine Öffnungszeit, immer samstags, angeführt. Doch am ersten erlaubten Öffnungstag nach Monaten des Lockdowns wurden die Ladentüren nicht sofort wieder aufgeschlossen.

Auch im benachbarten Wustrow zeigt sich am frühen Nachmittag ein ähnliches Bild. Geschäfte, die bereits während des Lockdowns öffnen durften, sind auf. Geschlossen sind vor allem Modeläden.

Von Robert Niemeyer und Timo Richter