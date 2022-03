So liefen die Corona-Demos in Barth und Ribnitz

Ribnitz-Damgarten/Barth

Die Corona-Demos in Ribnitz-Damgarten und Barth sind am Montagabend ohne größere Aufreger verlaufen. Etwa 150 Menschen beteiligten sich an der Veranstaltung in Ribnitz, etwa 200 Teilnehmer waren es in der Vinetastadt.

In Barth startete der Aufzug abermals am Hafen. Nach etwa einer Stunde und einem Umzug durch die Stadt endete er dort auch wieder. Der Aufzug in Ribnitz führte in Richtung Osten, unter anderem durch die Bahnhofstraße und den Mittelweg sowie die Damgartener Chaussee.

„Man hat Putin acht Jahre gereizt.“

Während der Kundgebung zuvor zeigte sich einmal mehr, in welche Richtung sich das selbst ernannte „Bürgerforum Ribnitz Damgarten“ bewegt. Ein Gastredner forderte, deutsche Kinder „sollen deutsche Weihnachtslieder singen“. Die Deutschen sollten zudem an deutschen Tankstellen tanken und nicht über die Grenze zu polnischen Tankstellen fahren. Und bei all den Problemen, dem Leid und den Sorgen und den Lösungen dazu sehe er außerdem „zuerst deutsche Kinder, deutsche Familien und deutsche Schulen“.

„Schwesig ist scheiße.“

Auch der Krieg in der Ukraine wurde thematisiert und sogar relativiert. Es sei zwar zu verurteilen, dass Kinder und Frauen sterben, aber „man hat Putin acht Jahre gereizt“.

Und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sei ganz grundsätzlich „scheiße“. Dabei war Schwesig selbst zuletzt wegen ihrer Russland-Politik der vergangenen Jahre kritisiert worden. Jüngst hatte MVs Ministerpräsidentin aber alle Kontakte und Projekte mit Russland auf Eis gelegt. Das wiederum wurde als Heuchelei kritisiert.

Von Robert Niemeyer