So liefen die Corona-Demos in Ribnitz und Barth

Ribnitz-Damgarten

Die Corona-Demo in Ribnitz-Damgarten ist am Montagabend aus behördlicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Die Polizei stellte keine Verstöße gegen die Versammlungsauflagen oder Gesetze fest. Auch in Barth blieb es abermals ruhig. Auch hier fand erneut eine Corona-Demo statt. Insgesamt beteiligten sich an beiden Orten zusammengenommen etwas über 300 Menschen an den Versammlungen.

110 Teilnehmer in Ribnitz

In Ribnitz schlossen sich laut Polizei 110 Menschen der Versammlung an. Auf dem Marktplatz begann die Corona-Demo mit einer Kundgebung. Anschließend machten sich die Teilnehmer zu einem Aufzug auf, der durch die Ribnitzer Innenstadt und das Wohnblockgebiet im Ribnitzer Westen führte. Gegen 19.30 Uhr erreichte der Tross wieder den Marktplatz. Nach einer kurzen Ansprache endete anschließend hier die Ribnitzer Corona-Demo.

Die Veranstalter in Ribnitz sprechen sich gegen die Maßnahmen zur Einschränkung der Corona-Pandemie aus und fordern unter anderem den Rücktritt der Bundesregierung sowie des gesamten Bundestages.

200 Teilnehmer in Barth

In Barth gingen nach Angaben der Polizei etwa 200 Menschen auf die Straße. Abermals startete die Demonstration am Hafen. Nach einem Aufzug durch das Stadtgebiet endete die Demo dort auch wieder nach etwas mehr als einer Stunde. Auch diese Versammlung lief laut Polizei friedlich und ohne größere Vorkommnisse ab.

Von Robert Niemeyer