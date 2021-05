Ribnitz-Damgarten

Aus Sicht der Behörden sind die beiden Corona-Kundgebungen am Montagabend in Ribnitz-Damgarten friedlich und störungsfrei verlaufen. Sowohl die Polizei als auch der Vertreter der Versammlungsbehörde zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf der Versammlungen. Gleich zwei Kundgebungen waren angemeldet gewesen, die unter anderem die Corona-Pandemie sowie die Corona-Politik zum Thema hatten.

Wenige Teilnehmer beim Bürgerforum

Auf dem Marktplatz fand die Kundgebung des sogenannten Bürgerforums Ribnitz-Damgarten statt. Die vierte Veranstaltung der Initiative besuchten nach Angaben der Polizei etwa 150 Menschen. 200 waren angemeldet gewesen. Die Kundgebung begann mit Verspätung, da offenbar die notwendige Zahl der Ordner zunächst nicht gegeben war. Etwa zehn Minuten nach geplantem Beginn ging es hier los.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rechte Tendenzen kritisiert

Die Gegenkundgebung der Initiative „Ribnitz bleibt bunt“ hatte sich am Seiteneingang der St.-Marien-Kirche versammelt. Laut Polizei hatten an dieser 40 Menschen teilgenommen. 50 waren angemeldet. Auf Nachfrage gaben die Veranstalter an, tatsächlich gegen die Veranstaltung des Bürgerforums zu sein. Unter anderem wurde kritisiert, dass hier Vertreter rechtspopulistischer bis rechtsextremer Gruppierungen und Parteien wie Pegida, AfD und Identitäre Bewegung tragende Rollen innehätten. Auf der Welle der Corona-Kritik würden diese Gruppen ihre Ideologie durch das Hintertürchen in die Bevölkerung tragen. Davon distanziere man sich deutlich.

Die Lange Straße wurde für die Dauer der beiden Veranstaltungen gesperrt. Quelle: Robert Niemeyer

Die Veranstalter der Gegenkundgebung betonten außerdem, dass die vom Bürgerforum eingeforderten Grundrechte für alle Menschen gelten würden. Deshalb seien alte und kranke Menschen in einer Pandemie zu schützen. Darüber hinaus riefen die Veranstalter der Initiative „Ribnitz bleibt bunt“ dazu auf, gemeinsam – unter anderem auch mit der Stadtverwaltung und Stadtvertretung – Ideen und Lösungen für Ribnitz-Damgarten zu suchen, sowohl in der aktuellen Situation als auch für die Zeit nach der Corona-Pandemie. Auf der großen Bühne der Bundespolitik, da sei man realistisch genug, werde diese Kundgebung nichts verändern.

Lange Straße gesperrt

Auf der anderen Seite wurde einmal mehr unter anderem die Corona-Politik der Landesregierung und der Bundesregierung kritisiert. Eine zentrale Forderung ist die Aufhebung der Corona-Maßnahmen. Allerdings wurden dieses Mal auch andere Themen angesprochen. So wurde beispielsweise die Partei Bündnis 90/Die Grünen ganz grundsätzlich kritisiert.

Die Kundgebung des Bürgerforums fand auf dem Marktplatz statt. Quelle: Robert Niemeyer

Die Polizei hatte die beiden Kundgebungen mit Absperrgittern voneinander getrennt. Außerdem wurde die Gänsestraße nördlich der Kirche sowie die Straße Am Markt gesperrt. Ebenso wurde am späten Nachmittag bis zum Ende der Veranstaltungen die Lange Straße zwischen Predigerstraße und Alte Klosterstraße gesperrt. Gegen 19 Uhr war die Kundgebung der Initiative „Ribnitz bleibt bunt“ beendet. Etwa 20 Minuten später endete die Kundgebung des Bürgerforums.

Von Robert Niemeyer