So liefen die Corona-Versammlungen am Montag in Ribnitz

Während die Mahnwache für die Corona-Opfer und die Kundgebung gegen die Corona-Politik am Montag in Ribnitz ruhig verlaufen, gab es nach den Veranstaltungen Ärger. Platzverweise wurden ausgesprochen. Ein Böller flog.