So macht Zingst seine Geschichte als Badeort erlebbar

Zingst

Ein Gastwirt, zwei Navigationslehrer und ein Kapitän haben vor 140 Jahren den Grundstein für eine Zukunft des heutigen Seeheilbades im Tourismus gelegt. Grund war der Niedergang der Segelschifffahrt Mitte des 19. Jahrhunderts. Die vier Männer gründeten 1881 ein Bade-Comité, der Beginn des Tourismus in Zingst war gemacht. Und der hat sich enorm entwickelt. Im zurückliegenden Jahr wurden in dem Ort trotz einer verkürzten Saison aufgrund des ersten Corona-Lockdowns rund 1,7 Millionen Übernachtungen registriert.

Dieser Historie können Interessierte ab Pfingsten auf Schritt und Tritt nachspüren. Die Kur- und Tourismus GmbH Zingst hat mit kräftiger Unterstützung des Heimatvereins des Ortes einen historischen Rundweg quer durch den ganzen Ort gestaltet. Laut der Produktmanagerin Kultur in der Tourismusgesellschaft, Lisa Oldenburg, hat der Vorsitzende des Heimatvereins, Arne Nehls, aus seinem Archiv mit „unfassbar vielen Fotos“ etliche für den Rundgang wie auch eine kleine Broschüre herausgefischt. An insgesamt elf Stationen können die Interessierten auf ganz unterschiedliche Art und Weise einen Einblick in die Geschichte des Badewesens gewinnen.

Startpunkt ist die Seebrücke

Von der Seebrücke ausgehend führt die Tour über den Fischmarkt bis zum Hafen und endet dann am Max-Hünten-Haus. Wie der Badebetrieb in Zingst ursprünglich erfolgte, haben die Macher des Rundweges ganz plastisch dargestellt: So steht im Bereich des Steigenberger-Hotels der Nachbau einer Badehütte. Das 1881 gegründete Bade-Comité richtete am Strand zwei nach Geschlecht getrennte Badebereiche ein. In solchen Badehütten konnten sich die Gäste seinerzeit umziehen. Im Inneren der Badehütte finden sich alte Prospekte und Kurkarten. „Die sind nämlich keine Erfindung der Jetztzeit“, sagt Lisa Oldenburg.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie die Badebekleidung einst aussah, ist im Schaufenster eines Modegeschäfts in der Hafenstraße zu sehen. Rieten Seebadeärzte noch Ende des 18. Jahrhunderts von jeglicher Badebekleidung ab, setzte sich das Nacktbaden nicht durch.

Postkarten auf dem Postplatz

Auf dem Postplatz beispielsweise ist eine Ausstellung alter Postkarten zu sehen. Vor allem interessant ist, was die Absender den Adressaten mitteilten. An anderen Stationen können QR-Codes gescannt werden, um sich auf dem Mobilgerät kurze Filme zur touristischen Entwicklung in Zingst anzusehen.

Auch die Seenotrettung hat ihren Platz in dem Rundgang. Nachdem die Sturmflut im Jahr 1872 die erste Rettungsstation vom Strand wegspülte, entstand eine neue Station in der Strandstraße/Klosterstraße. Dort sind alte Rettungsmittel zu besichtigen.

Die Fotografie darf natürlich nicht fehlen, ist sie doch eine Kernmarke in Zingst. Zingster Kaufleute vertrieben einst Ansichtskarten im Eigenverlag. Angenommen wird, dass sie die Motive selbst fotografierten.

Der historische Rundweg ist für Lisa Oldenburg eigentlich eine Notlösung gewesen. Denn aufgrund der Einschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus war den Verantwortlichen in der Kur- und Tourismusgesellschaft schnell klar, dass das Jubiläum nicht mit einer größeren Veranstaltung gefeiert werden könnte.

Der Beginn des Badewesens vor 140 Jahren sollte aber dennoch standesgemäß zelebriert werden, wie Lisa Oldenburg sagt. Schnell war die Idee mit dem Rundgang auf dem Tisch. Die Geschichte Zingsts als Tourismusort lasse sich nun das ganze Jahr über erleben – und darüber hinaus. Denn die Stationen mit historischen Aufnahmen sollen stehen bleiben. Die übrigen Stationen, wie beispielsweise die Badehütte, können später variabel eingesetzt werden, sagt die Projektmanagerin Kultur.

Archive gaben spannende Geschichten frei

Der historische Rundweg lebt laut Lisa Oldenburg von den spannenden Geschichten, die an den einzelnen Stationen erzählt werden. Das sei das Verdienst des Heimatvereins, aus dessen Archiven diese Geschichten stammen. „Der Rundgang ist ein schönes Erlebnis in einer Zeit, in der sich die Vorfreude auf einen aktiven Badesommer noch in der ,Warteschleife‘ befindet“ – und ist ein abteilungsübergreifendes Projekt in der Kur- und Tourismusgesellschaft.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter