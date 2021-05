So machten Kinder in Barth auf ihre Wünsche aufmerksam 

Barth

Eine von der Fraktion „Bürger für Barth“ initiierte Malaktion fand am Vormittag des 1. Mai auf dem Barther Marktplatz statt. Ziel war es, Wünsche von Kindern und Eltern während der Pandemiezeit öffentlich zu machen. Als Ausdrucksmittel dienten die Plakatierung eines Bauzaunfeldes sowie die Bemalung des Marktpflasters mit wasserlöslicher Kreide.

Die ausdrücklich nicht als Veranstaltung deklarierte Aktion war am Vortag durch den Barther Bürgermeister mit Verweis auf die Einhaltung der Corona-Landesverordnung genehmigt worden. Im Genehmigungsschreiben, das die Organisatoren erst am Nachmittag des Vortages erhalten hatten, betont er, dass die Stadt nicht an der Aktion beteiligt ist.

Instrumentalisierung vermieden

Laut Michael Schossow und Mario Galepp von der Fraktion „Bürger für Barth“ war die Malaktion im Vorfeld nicht öffentlich angekündigt worden, um eine Instrumentalisierung durch unerwünschte Interessengruppen zu vermeiden. Neben Eltern mit Kindern aus dem Umfeld der „Bürger für Barth“ waren auch einige Stadtvertreter anderer Barther Fraktionen, die sich dem Aufruf angeschlossen hatten, auf dem Marktplatz erschienen.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erwartungsgemäß wurden mit den ausgestellten Plakaten der Wunsch und das Recht der Kinder auf Kita- und Schulbesuch – auch in der Pandemiezeit –bekräftigt und eingefordert.

Gute Beteiligung am Tanz in den Mai online

Für eine kurze Unterbrechung der Malaktivitäten sorgte der traditionelle Konvoi der Feuerwehren aus der Region, der gegen 10.30 Uhr lautstark den Marktplatz in Richtung Lange Straße passierte. Am Abend zuvor hatte die Feuerwehr zu einem Tanz in den Mai per Livestream eingeladen. Zwei DJs legten im Gerätehaus auf. Fans waren eingeladen, zu Hause mitzutanzen und Fotos von der heimischen Party an die Feuerwehr zu senden. Auf ihrer Facebook-Seite spricht die Feuerwehr selbst von einem sehr guten Zuspruch.

Von Volker Stephan