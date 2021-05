So reagieren Gastronomen und Hoteliers auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst auf das Ende des Lockdowns

Fischland-Darß-Zingst

Bei einem sind am Dienstagabend Freudentränen gekullert, eine hält sich bedeckt, wieder einem anderen geht es fast zu schnell – die Öffnungsperspektiven für Hotellerie und Gastronomie erzeugen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ein geteiltes Echo. Vor allem Hoteliers sehen die Öffnung in vier Wochen mit Sorge. Ab Pfingstsonntag können Restaurants wieder öffnen, ab dem 7. Juni auch Hotels und andere Beherbergungsbetriebe, erst für Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern, ab dem 14. Juni dann für Urlauber aus ganz Deutschland.

So hofft etwa Ralph Schulze-Schimmelpfennig, Inhaber und Küchenchef im „Schimmel’s“ in Wustrow, dass die komplette Neugestaltung des Restaurants und der Einbau neuer Technik bis zum Öffnungstermin am Pfingstsonntag vollendet sein werden. An den beiden Feiertagen soll erst einmal ein Probebetrieb erfolgen, sagt Ralph Schulze-Schimmelpfennig. „Wir müssen uns erst einfuchsen und wollen natürlich keinen Katastrophenstart hinlegen.“

„Das wurde auch Zeit“

Aber natürlich überwiegt bei dem Gastronomen in Wustrow die Freude über die Öffnungsperspektive. Allerdings komme die Entscheidung, die Gastronomie wieder zu öffnen, „wieder sehr kurzfristig“, so Ralph Schulze-Schimmelpfennig. Das Stammpersonal konnte gehalten werden, so dass der Betrieb sichergestellt sei. Kurz nach dem Verkünden des Öffnungstermins für die Gastronomie seien erste Reservierungen eingegangen.

Als er von dem bevorstehenden Ende des Corona-Lockdowns für die Gastronomie und Hotellerie hörte, konnte sich Marcel-Andree Hübner ein paar Freudentränen nicht verkneifen. Der Inhaber und Geschäftsführer mehrerer Restaurants in Dierhagen atmet auf. „Das wurde auch Zeit.“

Hotel-Restaurant bleibt zu

Die verbleibenden Tage bis Pfingstsonntag wird der Gastronom intensiv mit der Suche nach Personal verbringen. Ein guter Teil des Personals ist in den vergangenen Wochen und Monaten weggebrochen, wie Marcel-Andree Hübner sagt. Viele haben ihm zufolge Tätigkeiten im Einzelhandel aufgenommen. Andere fielen aufgrund der psychischen Belastungen aufgrund der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie krankheitsbedingt länger aus. Dennoch zeigt sich der gebürtige Paderborner zuversichtlich. „Wir müssen Gas geben.“

Dagegen bleibt das Restaurant im Hotel Bernstein in Prerow auch über Pfingsten geschlossen. Dort wird erst geöffnet, wenn auch Gäste wieder einchecken dürfen, sagt Empfangsleiterin Beate Brodmann. Das Hotel öffnet am 7. Juni, wenn erst einmal Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern anreisen dürfen.

Eine automatische Ansage ist zu hören, wenn dass Hotel Seebrücke in Zingst angewählt wird. Aufgrund der aktuellen Situation bleibe das Hotel voraussichtlich bis zum 21. Mai geschlossen, heißt es da.

Schlag für Hoteliers

„Damit hätte ich nicht gerechnet“, sagt Bernhard Evers. Der Inhaber des Hotels Haferland in Wieck bedauert, dass er erst in vier Wochen wieder Gäste aus ganz Deutschland empfange dürfe. „Das ist schon ein Schlag.“ Erst gestern wurde in dem Hotel lange diskutiert, wie man auf die Öffnungsperspektive reagieren werde. Klar ist: Das Restaurant wird nicht zu Pfingsten geöffnet. „Das macht für uns keinen Sinn.“

Noch nicht endgültig entschieden hat der Hotelier, ob das Haus bereits am 7. Juni, für Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern, geöffnet werde. Bernhard Evers bezeichnete das zumindest als „zweifelhaft“. Er glaubt nicht, dass das nun präsentierte Öffnungsszenario nach dem monatelangen Lockdown vor den Gerichten Bestand haben werde und verweist auf die Öffnungen in Schleswig-Holstein oder – bei schlechteren Inzidenzwerten – in Bayern und Baden-Württemberg.

Auch muss sich der Wiecker um Beschäftigte kümmern. Zwei Mitarbeiter hätten sich während des neuerlichen Lockdowns in andere Branchen verabschiedet.

Verhaltener Start prognostiziert

„Wenn der Fußboden drin ist, werden wir am 23. Mai aufmachen.“ Das sagt der langjährige Koch in der Gaststätte Rieming in Born, Enrico Marx. Er ist aber zuversichtlich, dass die Handwerker die Arbeiten bis dahin erledigt haben werden.

Während des Lockdowns hat sich der Betrieb mit dem Außer-Haus-Geschäft über Wasser gehalten. Dass nun wieder geöffnet wird, freut Enrico Marx sehr. Er ist überzeugt, dass die neue Speisekarte mit gutbürgerlicher und regionaler Küche einschlagen werde. Allerdings geht er von einem verhaltenen Start aus. Gäste aus ganz Deutschland dürften ja erst in vier Wochen anreisen.

