Prerow

Die Reise auf die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst anlässlich der Silberhochzeit wäre für Katrin Wyrzbowski fast in schlechter Erinnerung geblieben. Busfahrer des kreiseigenen Verkehrsbetriebs sorgten am Ende dafür, dass die gehörlose Berlinerin mit ihrem ebenfalls gehörlosen Mann gerne wieder in die Region kommen möchte.

Was war passiert? Am 14. Oktober stiegen beide in einen Bus der Linie 210, um von Wustrow nach Prerow zu fahren. So weit, so gut. Nach dem Aussteigen im Ostseebad auf dem Darß – oh Schreck – vermisste Katrin Wyrzbowski jedoch ihren Schwerbehindertenausweis. Schnell war klar: Der Schein musste im Bus liegen geblieben sein. Doch dieser war längst wieder abgefahren.

Busfahrer bringt Dokument zurück

„Zufällig begegneten wir der Polizei und baten um Hilfe“, erklärte Katrin Wyrzbowski. Die Beamten telefonierten zwar herum, konnten am Ende dann doch nicht helfen. Also wartete das Urlauberpaar das Eintreffen des nächsten Linienbusses ab. Gerne fragte der Busfahrer bei seinem Kollegen in dem vorausfahrenden Bus nach dem verlorenen Ausweis. Selbst konnten die Berliner aufgrund ihres Handicaps nicht telefonieren.

Eine kurze Suche im Bus reichte dann schon aus, um das verlorene Dokument zu finden. Kurze Nachricht an den Kollegen: Die Betroffene müsste nur warten, damit der Ausweis während eines Stopps auf der Rücktour zurückgegeben werden kann. Da ließ sich Katrin Wyrzbowski nicht zweimal bitten: Sie fuhr mit dem Bus nach Zingst, traf dort auf den Fahrer der Hintour, der ihr den Schwerbehindertenausweis überreichte.

„So konnten wir unseren Kurzurlaub weiterhin unbeschwert verbringen“, freute sich die Berlinerin, die froh über das Engagement der betroffenen Busfahrer ist. Ihr Fazit: „Wir kommen gerne wieder zurück an diesen Ort.“

Von Timo Richter