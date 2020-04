So schaffen es Hobbyfotografen in den Barther Stadtwerke-Kalender

Barth

Ende vergangenen Jahres haben die Stadtwerke Barth zum ersten Mal einen Kalender herausgebracht. Zuvor hatte das Unternehmen seine Kunden aufgerufen, Fotos aus der Region zu schicken. 50 Bilder gingen ein. Eine Jury wählte dann die besten Fotos für den Kalender 2020 aus. In den Verkauf gingen 250 Kalender und der Erlös ging an den Naturschutzbund ( Nabu) Kreisverband Nordvorpommern.

Und auch 2021 soll es wieder einen Kalender geben. Das Thema ist Wasser und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Egal ob Meer, Regen, Schnee, Nebel, Springbrunnen oder auch Pfützen. „Eben Wasser in seinen verschiedensten Formen. Wir haben das Thema extra breit aufgestellt. Jetzt sind die Kreativen gefragt“, sagt der Geschäftsführer der Stadtwerke, Konrad Lanz.

Einsendeschluss ist der 20. Mai

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, muss sein Foto bis zum 20. Mai um spätestens um 24 Uhr auf der Internetseite der Stadtwerke unter www.stadtwerke-barth.de hochladen. Wichtig dabei ist der Hinweis, wo und wann das Bild entstanden ist und wer oder was darauf zu sehen ist. Der Kalender wird übrigens im Querformat produziert. Der Fotoausschnitt wird durch die Redaktion bestimmt. „Es sind schon einige Fotos hochgeladen worden“, verrät Konrad Lanz.

Eine Jury der Stadtwerke Barth kürt nach dem Einsendeschluss die besten Fotos. Die 13 schönsten Motive werden im Foyer der Stadtwerke Barth ausgestellt und erscheinen gesammelt im Fotokalender 2021. Alle 13 Gewinner bekommen zwei Fotokalender geschenkt.

Verlosung: 400 Euro-Erlebnisgutschein

Und unter allen eingesandten Bilder verlosen die Stadtwerke zudem einen Erlebnisgutschein im Wert von 400 Euro, der bei einem Partner des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft eingelöst werden kann.

Ende Juni soll der Kalender fertig sein und in den Verkauf gehen. Der gesamte Erlös geht dieses Mal an den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. „Im vergangenen Jahr ist der Verkauf erst im November gestartet. Das war viel zu spät. Wir haben daraus gelernt und haben in diesem Jahr früher losgelegt“, sagt Konrad Lanz.

100 Prozent Ökostrom

Seit 2011 bekommen die Kunden der Stadtwerke Barth 100 Prozent Ökostrom. Das Unternehmen sei sich seiner ökologischen Verantwortung bewusst und habe sich deshalb zu dem Schritt entschieden. Auslöser sei die Nuklearkatastrophe von Fukushima gewesen. Der Fotokalender sei ein weiterer Schritt, um die Naturverbundenheit zu zeigen und mit dem Erlös Naturschutz-Projekte in der Region zu unterstützen.

Von Anika Wenning