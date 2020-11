So schnitten Jungzüchter bei der Kreisschau in Barth ab

Barth

Die 29. Kreisverbandsschau der Rassekaninchenzüchter in Barth konnte gerade noch rechtzeitig vor den am Folgetag beginnenden Corona-Verschärfungen durchgeführt werden. Die für das zweite Novemberwochenende geplante Landesschau in Gnoien hingegen war unmittelbar vor dem Barther Termin abgesagt worden. In letzter Minute meldeten deshalb zahlreiche Züchter ihre besten Ausstellungstiere nach, die sie sonst für den bevorstehenden Vergleich auf Landesebene geschont hätten. Sie sollten in Barth den Preisrichtern vorgestellt werden, um zum Jahresende wenigstens noch den Stand des züchterischen Niveaus dokumentiert zu bekommen. Aus den ursprünglich angekündigten 158 wurden es so 192 Tiere in 30 Rassen und Farbschlägen von 25 Züchtern aus sechs Vereinen. Unter den Ausstellern befanden sich auch sechs Jugendzüchter, die gar nicht mal so schlecht abschnitten.

Die Bewertung der Kaninchen war bereits am Freitag durch die Preisrichter Uwe Plaumann, Klaus Boldt und Raik Dieringer vorgenommen worden. Klaus Boldt bescheinigte dem Bestand einen insgesamt hohen züchterischen Standard, der bisher nicht unter fehlenden Bewertungen gelitten habe. Jedoch könnten sich die vielen Veranstaltungsabsagen negativ auf die züchterischen Aktivitäten auswirken, räumte er ein. „Keine Ausstellungen, keine Tierverkäufe, keine Einnahmen, kein Geld für Futter und Sonstiges“, brachte er es in Kurzform auf den Punkt.

Anzeige

Verhaltenes Besucherinteresse

Auch bei der Ausstellung im Barther Gewerbegebiet am Betonwerk wechselten nur wenige Tiere den Besitzer. „Wir hatten am Sonnabend gegenüber früheren Jahren ein eher verhaltenes Besucherinteresse“, räumte M7-Vereinsvorsitzender Raik Dieringer ein und vermutete eine Ursache in der Verunsicherung bezüglich der Corona-Lage. „Viele langjährige Stammbesucher glaubten wohl, dass die Ausstellung gar nicht mehr stattfinden würde.“ Am Nachmittag richteten sich die Hoffnungen der etwas enttäuschten Organisatoren auf ein größeres Besucherinteresse am Sonntagvormittag.

Sehr gut für künftigen Landwirt

Nicht gescheut hatte den Weg nach Barth der Züchter Uwe Fiedler aus Klein Lehmhagen bei Grimmen, der von seinem Sohn Pasquale Fiedler (18) sowie zwei Enkeln begleitet wurde. Vater und Sohn sind Mitglieder des Züchtervereins M70 Stralsund und stellten vier Blaue Wiener sowie zwei Deutsche Riesen und sechs Großsilber hell aus.

Pasquale, der seit seinem sechsten Lebensjahr züchtet, freute sich über 8,5 Punkte (sehr gut) für seine Blaue-Wiener-Häsin, bewertet nach den Jungtierkriterien. „Ich bin zufrieden, aber es ginge auch besser“, so der 18-Jährige, der in Stoltenhagen bei Grimmen im zweiten Lehrjahr den Beruf des Landwirts erlernt. Auf dem Hof der Familie lebten etwa 100 Kaninchen verschiedener Rassen, die ordentlich etwas wegfuttern. Täglich wären das neben zwei großen Schubkarren Grünfutter auch zusätzliche Gaben von Mais, Möhren und Rüben, berichtete er. „Die Menge würde für zwei Bullen reichen“, verdeutlichte sein Vater den Aufwand.

Auch am Sonntag blieb der große Besucherandrang aus, selbst die Siegerehrung wurde in hygienisch unbedenklicher Form durchgeführt: Die anwesenden Züchter durften sich ihre Pokale und Preise selbst vom Präsentationstisch nehmen.

Von Volker Stephan