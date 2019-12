Ribnitz-Damgarten - So schön war Advent in den Höfen in Ribnitz-Damgarten

Stimmungsvoll geschmückte Innenhöfe lockten am Sonnabend zahlreiche Besucher an. Der Weihnachtsmann und sein Weihnachtsengel hatten für große und kleine Kinder Überraschungen mitgebracht. Im OZ-Innenhof wurden Spenden für die OZ-Weihnachtsaktion ‚‚Helfen bringt Freude‘‘ gesammelt.