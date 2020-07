So sieht die ehemalige Jugendherberge in Barth jetzt aus

Barth

60 Pferde und Ponys, ein acht Kilometer langes Reitwegenetz und ein herrlicher Blick auf den Barther Bodden: Auf dem ehemaligen Gelände der Jugendherberge im Barther Ortsteil Glöwitz startet der Verein Bernsteinreiter Hirschburg durch. Nach knapp fünf Monaten Bauzeit konnten Pfingsten die ersten Gäste auf dem Erlebnisreiterhof begrüßt werden. „Wir sind aber erst einmal langsam gestartet“, berichtet der Geschäftsführer, Tino Leipold. „Aber jetzt sind wir bereit und legen richtig los. In dieser Woche haben wir schon 40 Reiterfeienkinder.“

Idyllische Reitwege führen über das Gelände. Quelle: Anika Wenning

Über eine Millionen Euro haben die Bernsteinreiter bislang schon investiert. So wurden unter anderem Fassaden von schon bestehenden Gebäuden erneuert, der Pferdebestand wurde auf 60 Pferde und Ponys aufgestockt und in den Ställen wurden neue Boxen eingebaut. Ein besonderes Highlight, und laut Leipold deutschlandweit einmalig, ist der Reitpark mit acht Kilometern Naturweg. Die Erlebnistour führt Pferd und Reiter durch Wald, Wiesen und am Wasser entlang. „Die Lage hier ist wirklich einzigartig“, kommt Tino Leipold ins Schwärmen.

„Unser Zugpferd ist das Pferd“

Diesen herrlichen Blick auf den Bodden gab es vorher nicht. Hier wucherten Brombeerhecken. Quelle: Anika Wenning

Vieles musste allerdings auch erst einmal zum Vorschein gebracht werden. „Diesen herrlichen Blick auf den Bodden gab es vorher nicht“, berichtet Tino Leipold und zeigt aufs Wasser. „Hier wucherten Brombeerhecken, die den Blick versperrten.“ 20 Mitarbeiter einer Landschaftsbaufirma hätten das Gelände erst einmal urbar gemacht und drei Wochen dafür gebraucht.

Während auf dem 30 Hektar großen Gelände vorher eine Jugendherberge mit Reiterhof war – der Schwerpunkt also auf den Übernachtungen lag, setzen die Bernsteinreiter den Fokus auf den Reiterhof. „Unser Zugpferd ist das Pferd. Deshalb haben wir auch einen ganz anderen Anspruch“, so Leipold, der auch noch auf der Suche nach zusätzlichen Weideflächen ist.

Reiterhof in Hirschburg mit 120 Pferden und Ponys

Auf jede Menge Erfahrung können die Bernsteinreiter zurückgreifen. Vor zwölf Jahren wurde der Verein gegründet und ein Erlebnisreiterhof in Hirschburg, einem Ortsteil von Ribnitz-Damgarten, errichtet und immer weiter ausgebaut.

Während es 2008 in Hirschburg noch 25 Pferde und Ponys gab, seien es mittlerweile 120. Reitunterricht, Ponyreiten, selbstgeführte Ponykutschfahrten und Ausritte werden hier angeboten. Zudem gibt es auf dem Gelände einen Streichelzoo, Spielplätze und eine Spielscheune. Sowohl Tagesgäste als auch Übernachtungsgäste sind willkommen.

Vom Pony-Hostel bis zum Zeltplatz

Die Blockhütten werden gerade nach und nach von außen erneuert, alles im skandinavischen Stil. Quelle: Anika Wenning

Insgesamt 175 Betten stehen den Gästen auf dem Erlebnisreiterhof in Barth zur Übernachtung zur Verfügung. So können die Urlauber zwischen dem Pony-Hostel, dem Bernsteinhaus, dem Greenhouse und den skandinavischen Blockhütten wählen. Auch einen Natur-Campingplatz gibt es auf dem Gelände. „Wir haben eine Gastpferdekoppel. Reiter können gemeinsam mit ihrem Pferd Urlaub machen. Das ist sehr beliebt“, berichtet Tino Leipold.

Doch nicht nur für Urlauber bietet der Erlebnisreiterhof zahlreiche Angebote. Auch Einheimische können Reitunterricht nehmen – bei schlechtem Wetter auch in der Reithalle – Ponyreiten oder Kutschfahrten machen. In den Ställen ist auch noch genügend Platz für Pensionspferde.

Im Herbst soll auch der Streichelzoo erweitert werden. „Wir wollen auch Ausflugsziel für Kitas und Schulen werden. Es muss uns gelingen, auch außerhalb der Saison die Betten zu füllen“, so Leipold. „Klassenfahrten sind da eine tolle Möglichkeit.“

Ferienfreizeit: „Tag im Pferdestall“

Der Auszubildende Max Selent verkauft im Servicepunkt auf dem Erlebnisreiterhof in Barth Snacks und Getränke. Quelle: Anika Wenning

In den Ferien bieten die Bernsteinreiter täglich – außer sonnabends – von 10 bis 15 Uhr eine Kinderferienbetreuung an. Der „Tag im Pferdestall“ ist ein Angebot für Kinder ab fünf Jahren. Die Mädchen und Jungen dürfen reiten, Pferde pflegen und füttern und die Tiere im Streichelzoo versorgen. „Wir haben ein sechsköpfiges Reitlehrerteam“, berichtet Tino Leipold.

Aber nicht nur Reiter sind gern gesehene Gäste. „An unserem neu gebauten Servicepunkt bieten wir Getränke und Snacks an und wir haben viele Sitzgelegenheiten. Radfahrer können hier eine Pause einlegen“, sagt der Geschäftsführer. Auch die Gäste der nahe gelegenen Badestelle können sich hier mit Essen und Getränken versorgen. Wenn die Badestelle gut besucht ist, verkaufen Mitarbeiter des Erlebnisreiterhofes hier auch Eis.

Von der Jugendherberge zum Reiterhof

Im Oktober 2018 hatte der Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) verkündet, sich zum Ende der Saison 2019, Stichtag war der 3. November, von der Herberge samt Reiterhof zu trennen. Begründet wurde die geplante Schließung mit rückläufigen Übernachtungszahlen. Zudem sei der Aufwand für die bauliche Instandhaltung an diesem Standort sehr hoch.

Der Sanierungsstau sei laut Leipold auch nach vier Monaten noch nicht komplett abgearbeitet. So wird unter anderem noch die Fassade des Hauptgebäudes im Ranchstil erneuert. Die Blockhütten werden gerade nach und nach von außen gestrichen.

Von Anika Wenning