So sind zwei Frauen aus Ribnitz-Damgarten auf Tour

Ribnitz-Damgarten

Ein bisschen scheint es so, als würden bei Sabine Stahmann und Stephanie Kühn dieselben Herzen in der Brust schlagen. Die beiden Frauen, 39 und 35 Jahre alt, unternehmen gerne etwas gemeinsam. Und das beschränkt sich nicht allein auf gemeinsame Fahrten mit dem Standup-Paddle-Board auf dem Bodden. Die beiden jeweils zweifachen Mütter sind immer wieder auch in der Region rund um Ribnitz-Damgarten unterwegs. Dem Nachwuchs solle schließlich etwas geboten werden.

Besuch von Attraktionen

Der Vogelpark in Marlow, der Rostocker Zoo oder das Ozeaneum in Stralsund sind natürlich die Highlights. Die werden natürlich gerne angesteuert, „sonst steigen uns die Kinder auf den Kopf“, wie das Frauen-Duo unisono sagt. Weil aber die Heimat so viele Attraktionen biete, sind sie mit den Kindern gerne unterwegs, um die auch zu erleben, wie die Sozialpädagogin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Rostock sowie die Sonderpädagogin an der Rosenhof-Schule in Ribnitz-Damgarten sagen.

Von Timo Richter