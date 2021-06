So soll das Amt Darß/Fischland leistungsfähiger werden

Born

Die Arbeit des Amtes Darß/Fischland soll effizienter werden, das Amt insgesamt leistungsfähiger. Vor allem im Bauamt brennt an manchen Tagen die Luft. Auch im Abwasserzweckverband Darß soll es einen Stellenzuwachs geben. Beschlossen haben die Mitglieder des Amtsausschusses bei Enthaltung der beiden Vertreter aus Born während ihrer jüngsten Zusammenkunft darum einen Nachtragshaushalt.

Teurer wird es der Vorlage zufolge für die Kommunen erst einmal nicht, trotz des Zuwachses von drei sogenannten Vollzeitäquivalenten, das entspricht drei Vollzeitstellen, bleibt die Amtsumlage durch den Nachtragsetat unangetastet. Unterm Strich sinkt der zuvor einkalkulierte Jahresfehlbetrag von knapp 104 000 Euro auf 42 000 Euro, wie die Leiterin des Finanzbereichs der Amtsverwaltung, Cornelia Prehl, vorrechnete.

Hoher Arbeitsanfall im Bauamt

Schon vor Längerem hatte Amtsvorsteher Benjamin Heinke ein Nachjustieren beim Personal gefordert. Vor allem im Bauamt würde durch die Kommunen sowie durch Bauanträge privater Investoren ein hohes Arbeitsaufkommen erzeugt. Oftmals handele es sich um Angelegenheiten, die innerhalb bestimmter Fristen abgearbeitet werden müssten, so der Amtsvorsteher. Das gehe nur mit zusätzlichen Arbeitskräften.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Teufel steckt im Detail. Am Ende müssen die amtsangehörigen Kommunen doch tiefer in die Tasche greifen. Das hat mit den sogenannten Negativzinsen – damit wird das von Banken erhobene Verwahrentgelt für Guthaben bezeichnet – zu tun. Bislang wurden diese Gebühren aus dem Haushalt des Amtes beglichen, so Benjamin Heinke. Künftig ist das anders. Je nach Höhe der Summe „auf der hohen Kante“ müssen die Kommunen diese Zahlungen aus den eigenen Etats bestreiten.

So stimmen die Wiecker Gemeindevertreter am Dienstag kommender Woche unter anderem über diese außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von rund 8000 Euro ab. Ein ähnlicher Beschluss steht auf der Tagesordnung der Prerower Gemeindevertreter. In dem Ostseebad werden für die Einlagen rund 11 000 Euro fällig. Zuletzt wurden in den Haushalt der Amtsverwaltung 80 000 Euro eingestellt, um das Verwahrentgelt zu begleichen.

Negativzinsen „ausgebucht“

Der Amtshaushalt wird durch diese Maßnahme deutlich entlastet, sodass der Stellenzuwachs mitfinanziert werden kann, so Benjamin Heinke. Zudem wurde die Höhe der Amtsumlage in den zurückliegenden Jahren bereits mit mehr Stellen kalkuliert, als tatsächlich besetzt waren. So musste die Verwaltung längere Zeit ohne Führung des Hauptamtes auskommen, sagte der Amtsvorsteher. So wurde Geld gespart, dass nun auch für die Finanzierung des Stellenzuwachses eingesetzt wird.

Beim Stellenzuwachs im Abwasserzweckverband Darß sind die Kommunen fein raus. Diese Mehrkosten sind Cornelia Prehl zufolge umlagefähig und fließen somit in die Gebührenberechnung für die Abwasserbehandlung mit ein. Interessant wird die Entwicklung der Amtsumlage dann mit der Kalkulation des Amtshaushaltes für das kommende Jahr.

Telefonische Abfrage zu Verfahrensweise

Tatsächlich weist der Nachtragshaushalt im Ergebnis höhere Erträge aus. Das sind Kostenerstattungen für Aufbau und Betrieb des Testzentrums des Amtes mit seinem wechselnden Betrieb in der Strandhalle Ahrenshoop und der Darßer Arche in Wieck. Die Kosten seien durch die Kassenärztliche Vereinigung frühzeitig erstattet worden.

Zweifel hatten der Zweite Stellvertretende Bürgermeister in Born, Mathias Löttge, und der Borner Bürgermeister Gerd Scharmberg geäußert und eine Bestätigung der Eilentscheidung des Amtsvorstehers verweigert. Ersterer sah keine Voraussetzung gegeben, dass die Ausstattung so hätte vorfinanziert werden müssen. Zumal es zu dem Zeitpunkt keine Anweisung der Kreisverwaltung gab, ein Testzentrum aufzubauen. Der Amtsvorsteher erinnerte an eine telefonische Abfrage bei den Bürgermeistern, ob die Ausstattung für ein Testzentrum besorgt werden solle. Bei dieser Abstimmung habe es keine Einwände gegeben, auch der Prerower Bürgermeister René Roloff bekräftigte die Aussage Benjamin Heinkes. Geradezu süffisant hieß es aus Reihen des Amtsausschusses, dass sich hoffentlich jeder bei der späteren Bestätigung der Eilentscheidung an die Zustimmung zu der Verfahrensweise erinnere.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter