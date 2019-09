So soll das Image des Problemstadtteils Barth-Süd aufpoliert werden

Barth

Barth-Süd gilt als Problemstadtteil. Leerstehende Wohnungen, fehlende Infrastruktur, der schlechte Zustand von Straßen und Gehwegen und Beschwerden von Anwohnern. Die Liste ist lang, doch jetzt will die Stadt Barth die Probleme anpacken, und zwar mithilfe von Fördermitteln.

Erste Gespräche dazu habe es mit dem Ministerium bereits gegeben. Zwar gebe es noch keine konkrete Zusage und auch noch keine Aussage über die Höhe der Fördermittel, aber die Zeichen stünden gut.

Debatte um den Stadtteil seit den 90ern

Eine erste Abstimmung seitens der Stadt mit den Wohnungsunternehmen und privaten Wohnungseigentümern in Barth-Süd haben bereits stattgefunden. Am Dienstagabend hatte Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig nun zu einer Einwohnerversammlung geladen. „Die Diskussion begleitet uns schon seit Mitte der 1990er Jahre“, erklärte der Barther Bürgermeister.

2002 hatte sich die Stadt bereits um das Programm des Bundes „Stadtumbau Ost“ beworben und bereits mit ersten Maßnahmen, dem Rückbau von Wohnungen, begonnen. Doch die finanziellen Mittel für die Umgestaltung des Stadtteils blieben aus, das Projekt wurde auf Eis gelegt. „Wir haben die Probleme aber immer ernst genommen. Die Zeit ist mehr als reif, jetzt endlich etwas zu tun“, sagt Friedrich-Carl Hellwig. Erste Überlegungen, wie man den Stadtteil aufwerten könne, gebe es bereits.

Zuzug gegen den Leerstand

Mit der Gemeinde Zingst hat die Stadt schon erste Gespräche geführt. Denn auf der Halbinsel fehlt bezahlbarer Wohnraum für die Mitarbeiter in der Hotellerie und Gastronomie, den Barth wiederum bieten kann. „Wichtig ist dabei ein gutes Verkehrskonzept. Es kann natürlich nicht sein, dass der letzte Bus um 18 Uhr fährt“, sagte der Barther Bürgermeister.

Ein Vorteil sei schon mal, dass durch die Schule im Stadtteil alle Buslinien in Barth-Süd halten. „Allerdings müssen wir dann weg vom reinen Schulbusverkehr.“ Vor allem die gute Anbindung zum Barther Bahnhof sei entscheidend.

Rückbau von Geschossen und Anbau von Fahrstühlen

Aktuelle Zahlen, wie viele Wohnungen in Barth-Süd leerstehen, gebe es zwar zum jetzigen Stand nicht, die Zahlen von der Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) aus dem Jahr 2015 sprechen jedoch eine deutliche Sprache. Insgesamt 104 Wohnungen, das waren 19,8 Prozent, waren Stand 31. Dezember 2015 unbewohnt. Dabei standen vor allem Wohnungen in den vierten und fünften Etagen leer. Und auch heute sei der Leerstand in Barth-Süd deutlich höher als in den anderen Barther Stadtteilen.

Eine Möglichkeit sei es, nicht das komplette Gebäude, sondern nur die oberen Geschosse zurückzubauen. „Eine weitere Möglichkeit ist der Anbau von Fahrstühlen. So ziehen auch wieder mehr Mieter in die oberen Geschosse“, sagte Friedrich-Carl Hellwig.

Marode Straßen und Gehwege sanieren

Für Bewohnerin Sigrid Schielke sind die kaputten Bürgersteige das größte Problem im Stadtteil. „Die Platten stammen noch aus der DDR-Zeit. Kein Wunder, dass sie irgendwann kaputt gehen“, sagte die Bartherin. Da ihr Mann auf einen Rollator angewiesen sei, sei jeder noch so kleine Spaziergang eine Tortur.

Und nicht nur die Gehwege, auch einige Straßen sind marode. Dass dieses Thema höchste Priorität hat, sah auch Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig so. „Alleine können wir das finanziell allerdings nicht stemmen“, stellte er klar. Doch im Gesamtpaket „Stadtteilumgestaltung“ müsse dieser Punkt auf jeden Fall als erstes angegangen werden.

Wohngebietszentrum

Zwar gibt es in Barth-Süd schon den Jugendclub „Alte Post“, was aber definitiv fehle, sei ein Treffpunkt für alle Altersklassen. „Wir brauchen ein Wohngebietszentrum“, sagte Friedrich-Carl Hellwig. „Ein Standort dafür muss noch gefunden werden.“ So bedauerte eine der Anwesenden Bewohner auch, dass es im Stadtteil keine Gaststätte oder urige Kneipe mehr gebe.

Zuletzt sei bei all den geplanten Umgestaltungen aber auch eines wichtig. Die Bewohner selbst müssten für ihren Stadtteil werben und so andere dazu bewegen, herzuziehen. „ Barth-Süd ist schon jetzt ein sehr grüner Stadtteil mit einer wahnsinnig tollen Bewohnerschaft“, sagte der Bürgermeister. Christa Schibilski, die selbst in Barth-Süd wohnt, appellierte an alle, selbst für den eigenen Stadtteil einzustehen. „Wir können auch alle einen Beitrag leisten. Das Miteinander fehlt.“

Mehr zur Autorin

Mehr zum Thema:

Barth: So kann Integration spielerisch gelingen

Wobau: 2015 wieder mehr Leerstand in Barth

Vermittler zwischen den Blöcken: Dieser Mann ist Beschwerdemanager in Barth-Süd

Von Anika Wenning