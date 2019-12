Ribnitz-Damgarten

Es ist wohl eines der größten Bauprojekte in Ribnitz-Damgarten: der Bildungscampus in Ribnitz-Damgarten. Am Montagabend wurde der aktuelle Planungsstand im voll besetzten Begegnungszentrum der Öffentlichkeit vorgestellt. Lehrer, Eltern und sogar Schüler wollten wissen, was in den kommenden Jahren auf sie zukommt. „Es ist und wird eine Herausforderung für uns alle“, sagte Heiko Körner, Leiter des Bauamtes. Beeinträchtigungen des Schulalltages könnten nicht vermieden, jedoch reduziert werden. „Wir wollen dafür sorgen, dass wir vor Überraschungen größtenteils gefeit sind“, so Körner. Dafür soll die Öffentlichkeit so gut wie möglich auf dem Laufenden gehalten werden. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zu dem Projekt.

Was wird überhaupt gemacht?

Die Grundschule in der Demmler-Straße wird grundhaft saniert. Das heißt, dass das Gebäudegerüst erhalten bleibt. Böden, Wände, Decken, E-Anlage, Heizung werden beispielsweise erneuert. Räume werden teilweise vergrößert. Auch wird eine energetische Fassadensanierung durchgeführt. Auch das Schulgebäude in der Berliner Straße wird saniert und barrierefrei umgebaut, bekommt dafür unter anderem einen Aufzug.

Neu gebaut wird ein viergeschossiger Anbau an die Demmler-Schule. Die Barrierefreiheit wird unter anderem durch einen Aufzug erreicht. Über Rampen wird das Gebäude mit der Demmler-Schule verbunden.

Dr. Haie-Jann Krause vom Planungsbüro Inros Lackner erläuterte im Begegnungszentrum den Planungsstand für den Bildungscampus in Ribnitz. Quelle: Robert Niemeyer

Außerdem wird eine neue Ein-Feld-Sporthalle inklusive Fitnessraum auf dem Schulgelände gebaut. Die Außen- und Sportanlagen werden ebenfalls erneuert. Es wird einen Kleinfeldkunstrasenplatz geben, eine 100-Meter-Laufbahn sowie eine Weitsprung- und Wurfanlage. Die Skateanlage sowie Bolzplätze auf dem Schulhof sind ebenfalls Bestandteil der Planung. Um die Verkehrssituation zu entspannen, wird in der Demmler-Straße südlich des Begegnungszentrums eine Haltestelle für Schulbusse geschaffen, an der vier Busse gleichzeitig halten können.

Wie ist der aktuelle Planungsstand?

Der Zeitplan für den Ablauf der Bauarbeiten steht weitestgehend. Die Detailplanung des Projektes ist so weit vorangeschritten, dass die Pläne im Januar an das Landesförderinstitut übergeben werden. Hier findet die baufachliche Prüfung der Pläne statt. Untersucht wird dann, wie zweckmäßig und wirtschaftlich die Planung ist. Die Prüfung ist die Voraussetzung für die Gewährung von Fördermitteln. Ein Vorgespräch ist noch vor Weihnachten angesetzt.

Was kostet der Bildungscampus ?

Von 25 Millionen plus X spricht derzeit Bauamtsleiter Heiko Körner. Noch seien die Gesamtkosten nicht klar, da die Planung noch nicht abgeschlossen ist. Zuletzt hatte sich gezeigt, dass die Belastung der Demmler-Schule mit Schadstoffen höher ist als angenommen. Böden, die Dämmung in den Wänden, Dichtungen an den Heizungen sind belastet.

„Ohne weitere finanzielle Unterstützung wäre uns die Luft für weitere wichtige Projekte genommen“, sagt Ribnitz-Damgartens Bauamtsleiter Heiko Körner. Quelle: Robert Niemeyer

Insgesamt 11,1 Millionen Euro an Fördermitteln sind vom Land zugesagt worden, davon neun Millionen Euro für die Sanierung bzw. den Neubau der Schule, 2,1 Millionen Euro für den Neubau der Sporthalle und die Erneuerung der Sport- und Außenanlagen. Wie der Eigenanteil von dann mehr als 14 Millionen Euro finanziert wird, ist noch nicht klar. Die Stadt wolle sich in den Gesprächen mit Vertretern des Landförderinstituts um weitere Fördermittel bemühen. Möglich ist auch eine Finanzierung aus Eigenmitteln und Krediten. „Wir stellen die Kosten im Haushalt dar. Uns wäre dann aber die Luft genommen für weitere wichtige Projekte“, so Heiko Körner.

Wie ist der zeitliche Ablauf?

Von März bis Juni kommenden Jahres wird die sogenannte Containerschule aufgebaut. In den Schuljahren 2020/21 und 2021/22 werden hier die Schüler der Orientierungsstufe unterrichtet, die vom Standort Mühlenberg umziehen. Die Grundschüler aus der Demmler-Straße werden in dieser Zeit in der Schule am Mühlenberg unterrichtet.

Die Demmler-Schule Mühlenbergschule in Ribnitz-Damgarten wird grundhaft saniert. Quelle: Niemeyer Robert

Im Februar beginnt der Abriss des ehemaligen Fitnessstudios neben der Demmler-Schule. An dieser Stelle soll der Neubau entstehen. Der Baubeginn für den Neubau der Grundschule ist für September 2020 geplant. Die Sanierung der Demmler-Schule soll im Mai 2021 beginnen. Der Bau der Sporthalle soll im November 2020 beginnen, der Bau der Außensportanlagen im Oktober 2021. Im Juli 2022 sollen die Arbeiten an diesen vier Projekten abgeschlossen sein. Dann ziehen die Grundschüler vom Mühlenberg in den Neubau, die Schüler der Orientierungsstufe ziehen in die sanierte Demmler-Schule, die Schüler des Standortes Berliner Straße ziehen dann für die Zeit der Sanierung des Gebäudes in die Mühlenbergschule.

Das Schulgebäude in der Berliner Straße soll von Juni 2022 bis August 2023 saniert werden. Die restlichen Außenanlagen sollen von Oktober 2021 bis Oktober 2023 gebaut werden.

Was bedeutet Container-Schule?

Auf dem westlichen Abschnitt des Sportplatzes, direkt neben der Schule in der Berliner Straße, wird eine Schule in Modulbauweise aufgebaut. 1300 Quadratmeter Fläche wird das eingeschossige Gebäude mit den dann circa 90 Modulen haben. „Das sind speziell für diesen Zweck angefertigte Module. Es ist quasi ein Neubau. Einige bauen so etwas dauerhaft“, sagt Heiko Körner. Die Räume seien den Anforderungen entsprechend ausgestattet. Es werde keine Einbußen geben.

Wie wird die Essenversorgung der Schüler sichergestellt?

Das ist laut Heiko Körner noch nicht abschließend geklärt. Für die Grundschüler am Mühlenberg sei die Schulspeisung am Bleicherberg derzeit die Vorzugsvariante. Für die Versorgung der Schüler in der Berliner Straße bzw. der Container-Schule ist das Förderzentrum angefragt worden. Eine Alternative wäre die Versorgung der Schüler in der Container-Schule, indem zusätzliche Module angemietet werden.

Wo bleibt der Hort?

Die genaue Planung ist noch nicht abgeschlossen. Angedacht sei jedoch, dass der Hort aus der Demmler-Straße während der Bauzeit in die Mühlenberg-Schule zieht. Das wird derzeit geprüft. Wo der Hort nach Abschluss der Bauarbeiten untergebracht ist, ist noch unklar. Die Stadt hat dabei ein Auge auf das Johann-Heinrich-Pestalozzi-Förderzentrum geworfen.

Aus Schwerin gab es nun jedoch das Signal, dass die Förderschulen im Land noch bis einschließlich des Schuljahres 2027/28 bestehen bleiben sollen. Im Zuge der Inklusion sollen Förderschüler eigentlich in Regelschulen bzw. in sogenannte Schulen mit spezifischer Kompetenz eingegliedert werden, Förderschulen also aufgelöst werden. Der Umbau bzw. die Sanierung hat das Ziel, die Bernsteinschule zu einer solchen Schule mit spezifischer Kompetenz werden zu lassen. Das wäre mit Abschluss der Arbeiten Mitte 2023 der Fall.

Eine weitere Möglichkeit wäre, den Hort vorerst in der Container-Schule unterzubringen.

Von Robert Niemeyer