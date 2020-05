Wieck

Ein Kunstwerk mit Symbolkraft wird m 12. Mai am Wiecker Hafen erwartet. Es ist eine Glasarche, die dort die Verletzlichkeit der Natur symbolisieren soll. Gleichzeitig steht der in einer Hand liegende grünlich schimmernde gläserne Rumpf dafür, dass es die Menschen selbst in der Hand haben, die „zerbrechliche“ Natur zu schützen.

Sieben Wochen lang wird die Glasarche am Wiecker Hafen liegen. Aufgrund der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus hat Annett Storm, Geschäftsführerin und Vorsitzende des Nationalpark-Fördervereins, die geplanten Veranstaltungen und Führungen im Zusammenhang mit dem symbolträchtigen Kunstwerk abgesagt.

Anzeige

Intensive Auseinandersetzung

Nun erfolgt eine intensive Auseinandersetzung mit nachhaltigen Themen, die mit der Glasarche symbolisch angeschippert kommen. Dazu wurden Themenblätter vorbereitet, die während der Liegezeit der Glasarche in Wieck wöchentlich auf der Internetseite des Nationalpark-Fördervereins sowie in dessen Präsenz in sozialen Netzwerken ausgespielt werden.

Weitere OZ+ Artikel

Initiatorin Annett Storm hofft, im Kielwasser der Glasarche nicht nur Denkanstöße zu geben, sondern eine Änderung im persönlichen Handeln. „Mit uns hat die Beschäftigung mit der Glasarche schon etwas gemacht, nicht nur im Verein, auch in der Familie“, sagt die Vereinschefin.

Eigene Erfahrungen

Beim Thema Frühjahrsputz beispielsweise hat Annett Storm die vielen Mittel aus dem Supermarkt gegen ein Baukastensystem auf weitgehend ökologischer Basis eingetauscht. Unterm Strich, so die Erfahrung im eigenen Haushalt, „habe ich eine bessere Reinigungswirkung, die insgesamt gesehen weniger kostet“. Es erfordere lediglich ein wenig Aufwand, sich mit der Thematik zu beschäftigen.

Nachhaltiges Leben ist das Oberthema einer weiteren Woche. Da geht es beispielsweise um das Wiederverwerten von Gegenständen, das Recyceln oder das Reparieren. Die Besucher der Online-Angebote sollen für eine ressourcensparende Lebensweise begeistert werden. „Wir sind eine Konsum- und Wegwerfgesellschaft“, bedauert Annett Storm. Die Glasarche soll dabei helfen, diesen Lebensstil zu hinterfragen. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die für Nachhaltigkeit sorgen, etwa die Weiterverwendung von großformatigen Kalenderblättern als Geschenkpapier.

Weitere Themen sind Strand- und Meeresmüll, Mikroplastik oder die Artenvielfalt im Garten. Auch die Vielfalt der unterschiedlichen Schutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern wird beleuchtet. Und natürlich bekommt der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft zu seinem 30-jährigen Bestehen eine eigene Themenwoche. „Wir wollen zeigen, was für ein Pfund wir mit dem Nationalpark haben“, sagt Annett Storm und meint damit nicht in erster Linie den Tourismus, sondern die Bedeutung des Schutzgebiets etwa für den Klimaschutz.

Lange Reise

Am Hafen von Wieck soll am Dienstag eine Glasarche „festmachen“. Quelle: Timo Richter

Nach Wieck transportiert wird die dritte Glasarche. Das ursprüngliche Kunstwerk entstand im Jahr 2003 und liegt heute an einem Wanderweg im Nationalpark Bayerischer Wald, nachdem sie einige Jahre durch verschiedene Schutzgebiete tourte. Eine weitere Glasarche ist vor dem Glasmuseum in Frauenau im Bayerischen Wald zu finden.

Die in Wieck erwartete Glasarche mit der Baunummer drei entstand von November 2015 bis April 2016. Seitdem ist diese Arche quer durch Deutschland transportiert worden. Das Objekt stand auch 2018 anlässlich der Weltklimakonferenz in Katowice in Polen. Auch in Wien war sie bereits zu sehen. Den Weg nach Wieck trat die Glasarche aus der Nähe von München an.

Finanzielle Unterstützung

Umsonst ist so eine Aktion nicht. Die Kosten für Transport und Versicherung der Glasarche trägt das Land Mecklenburg-Vorpommern. Finanziell getragen werden die Kosten für das Rahmenprogramm von der Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung mit Mitteln aus der Bingo-Umweltlotterie.

Lesen Sie mehr:

Mehr zum Autor

Von Timo Richter