Auf einer riesigen Wiese vor den Toren Prerows ( Landkreis Vorpommern-Rügen) scheinen die Rundballen hingewürfelt wie auf einem Spielbrett. Für den Geschäftsführer des Gut Darß ist es kein Spiel. „Gut zufrieden“ ist Marc Fiege mit dem Ergebnis des nahezu vollendeten ersten Grasschnitts in diesem Jahr.

Die Ernte hat die Vorratslager aufgefüllt. „Für den Winter sind wir schon jetzt gut gewappnet“, sagt Marc Fiege. Vergessen sind die trockenen Sommer der Vorjahre nicht, wo die Reserven gerade für die Wintermonate soweit geschrumpft waren, dass es dem Geschäftsführer des Gut Darß die Sorgenfalten auf die Stirn trieb.

Reserve wird aufgefüllt

Jedes Jahr benötigt Marc Fiege 16 000 bis 17 000 Tonnen Futter. Das meiste davon wächst auf den Wiesen des Guts. Den Langzeitwetterbericht vor Augen zeigt sich der Chef des Landwirtschaftsbetriebs zuversichtlich, gar positiv gestimmt. „Wir befinden uns zurzeit in einem ruhigen Fahrwasser.“ Gar nicht dran denken mag er an zurückliegende Jahre, in denen nach einer guten ersten Grasernte die große Trockenheit einsetzte, die Futtererträge dramatisch sanken.

Nun ist das Futterlager für dieses Jahr gut gefüllt. Der zweite Schnitt wandert laut Marc Fiege direkt in die Reserve für die Versorgung der Tiere. Die will er stets gut gefüllt wissen, um in langen Wintern möglichst kein Futter nachkaufen zu müssen.

Überfahrt mit Spezialschiff

Gerade erst ist der Auftrieb von mehr als 300 Rindern auf die Kirr erfolgt. Die Überfahrt der Tiere mit dem Spezialschiff erfolgte problemlos, wie Marc Fiege sagt. Wenig Wind, ausreichender Wasserstand haben die Aktion rasch über die Bühne gehen lassen. Mit dem Kirr-Auftrieb haben auch die letzten Tiere die Ställe in Born verlassen.

Das Beweiden der Kirr bezeichnet der Geschäftsführer des Gut Darß als „reine Landschaftspflege“. Die grasenden Rinder halten den Bewuchs auf der Insel vor den Toren Zingsts kurz. Zugute kommt das den vielfach seltenen Bodenbrütern. Die Vögel können aufgrund der Beweidung der Insel ungestört brüten.

Pontonbrücke auf Kleine Kirr

Weil Schilf und Büsche gar nicht erst in die Höhe wachsen können, bleiben sogenannte Prädatoren, also Raubtiere, nicht unentdeckt. Auch die Kleine Kirr können die Tiere erreichen. Nämlich über eine Schwimmbrücke. Laut Marc Fiege habe sich die Pontonbrücke bewährt. Die Querung ist dauerhaft vorhanden.

Eine ähnliche Brückenvariante war in jüngster Vergangenheit als Ersatz für die maroden Brücken über den Prerow Strom verlegt worden.

Preisentwicklung akzeptabel

Den landwirtschaftlichen Bereich sieht Marc Fiege im grünen Bereich. Derzeit stehe genug Futter auf den Weiden, sagt der Geschäftsführer. Und: Die Preisentwicklung für das Bio-Fleisch sei im akzeptablen Bereich. In Mecklenburg-Vorpommern gebe es derzeit nur einen Schlachthof, in Teterow. Sollte der Konzern diesen Standort schließen, müssten Tiere zur Schlachtung möglicherweise bis nach Schleswig-Holstein gefahren werden.

Landwirtschaftsminister Till Backhaus ( SPD) hatte jüngst angekündigt, den Aufbau eines zertifizierten Bio-Schlachthofs in diesem Bundesland vorantreiben zu wollen.

Touristisches Angebot erweitert

Gvantsa Titirashvili arbeit in der „Kalten Kuh“ auf dem Gelände des Gut Darß. Quelle: Timo Richter

Seit Jahren investiert Marc Fiege in das touristische Potenzial des Landwirtschaftsbetriebes. Mit Hof-Café und Kletterwald sind in der Vergangenheit regelrecht Anziehungspunkte entstanden.

Um Gäste möglichst lange auf dem Gelände zu halten, baute der Geschäftsführer das touristische Angebot auf dem Gut Darß kontinuierlich aus. So auch in diesem Jahr. Mit dem neuen Monat hat die „Kalte Kuh“ eröffnet. In dem Laden gibt es Softeis und Frozen Joghurt. Die Kunden können zudem aus einer erklecklichen Vielfalt von Toppings wählen.

Inzwischen sind sämtliche Einrichtungen auf dem Gelände des Gut Darß wieder geöffnet. Im Zusammenhang mit den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus waren die öffentlich zugänglichen Bereiche des Landwirtschaftsbetriebs geschlossen worden.

Von Timo Richter