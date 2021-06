So startete das Cartoon-Festival in Prerow

Prerow

Blöd gelaufen. Da will der Prerower Bürgermeister René Roloff zur Eröffnung des Cartoonairs am Meer eine halbstündige Abhandlung zur Blödheit der Menschen vortragen – und dann hat er sein Manuskript zu Hause liegen lassen. Ein Teil der Gäste atmet auf in der drückenden Hitze, der Bürgermeister meistert seinen Part zum Opening der 14. Auflage des Karikaturenfestivals auch ohne Redemanuskript.

„Blöde Bilder – Dümmer-geht’s-nicht-Cartoons“ ist die Schau im Garten des Kulturkatens „Kiek in“ überschrieben, die sich in der Zeichnerszene in den vergangenen Jahren einen festen Platz in den brancheninternen Top-Five-Veranstaltungen erarbeitet hat. So jedenfalls schätzt der Berliner Zeichner Kriki, alias Christian Groß, die Bedeutung der Freiluftausstellung ein, nicht weit hinter der Verleihung des Deutschen Karikaturenpreises.

Anarchorocker zum Auftakt

Rund 170 Besucher haben schon am Samstag, einen Tag vor der offiziellen Eröffnung, einen Blick auf die Zeichnungen geworfen. Rund 50 Gäste erfreuten sich am Eröffnungsabend über das Programm mit Gymmick. Der Nürnberger zeichnet nicht nur erfolgreich, hat er doch im Jahr 2017 den Deutschen Karikaturenpreis in Silber eingeheimst, sondern ist als Sänger und Gitarrist mit den alten Recken der Band Ton, Steine, Scherben auf deren Jubiläumstour anlässlich der Gründung der Anarchorocker vor 50 Jahren in ganz Deutschland unterwegs.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Eröffnung der deutschlandweit einzigartigen Cartoon-Ausstellung unter freiem Himmel griff Gymmick zur Gitarre und stimmte die Besucher auf die besondere Schau ein. Dass er nach dem erfolgreichen Auftakt pünktlich sein wird, darüber wurden bei den Organisatoren Wetten abgeschlossen.

Vertraut mit Blödheit

Das Thema, so Ausstellungsmacher Wolfgang Kleinert, früher Redakteur bei „Fachmagazin“ Eulenspiegel, entstand bereits im vergangenen Jahr, als das blöde Corona-Virus die Blödheit der Menschen ansteckte.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Prerower Bürgermeister gab zu, „mit Blödheit vertraut“ zu sein. Das gebe es die blödesten Hinweise vor allem in Bereich der Natur. Zu viele Mücke würden im Wald umherschwirren, Seegras am Strand, immerhin ein natürlicher Vorgang, würde die Badefreuden beeinträchtigen. „Es ist schwierig, auf solche Hinweise zu antworten“, sagte René Roloff.

Corona brachte Stoff

Wie schön ist es doch, in der Haut eines bekannten Zeichners, einer bekannten Zeichnerin, zu stecken. Die nämlich filterten laut des Bürgermeisters solche Szenen heraus „und treiben sie auf die Spitze“. Angesichts der Vielfalt der Themen, hoffte der Prerower Bürgermeister, dass nach einem Besuch des Cartoonairs am Meer niemand sagen könne, „das ist aber blöd gelaufen“.

Erstmals an einer Eröffnung der langen Reihe hat die Bremer Zeichnerin Miriam Wurster teilgenommen. Sie ist in der Schau mit verschiedenen Zeichnungen zur Corona-Thematik vertreten. Die Werke entstanden während der vergangenen zwölf Monate. „Corona hat uns viel Stoff gebracht“, so Miriam Wurster.

Cartoonair als „Klassentreffen“

Gleich nebenan sitzt Kriki und erwartet die Besucher mit Signierwünschen. Der Berliner ist Dauergast während des Karikaturenfestivals in Prerow. Er schätzt die Veranstaltung, zu der zum Ende regelmäßig mehr als 30 der bekanntesten Zeichnerinnen und Zeichner Deutschland auf den Darß kamen, als Klassentreffen.

Schnell verteilen sich die Eröffnungsgäste zwischen den Aufstellern mit mehr als 220 Zeichnungen. Es wird gekichert, geprustet und laut gelacht in der Ausstellung, die schwierige Zeiten auf die Schippe nimmt oder sogar vergessen macht. Zu sehen ist die Freiluft-Ausstellung bis zum 16. September. Die erste Abendschau ist ein Debüt: „Lars but not least“ hat der Berliner Entertainer Lars Redlich sein erstes Soloprogramm überschrieben, zu erleben am 30. Juni auf der Freilichtbühne in Prerow.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter