So steht es um Steuereinnahmen in Wieck

Wieck

In dem kleinen Boddendorf sprudeln die Steuergelder. Schon jetzt liegen die Einnahmen über den Ansätzen, wie die Leiterin des Amtes für Finanzen im Amt Darß/Fischland, Cornelia Prehl, während der jüngsten Zusammenkunft der Wiecker Gemeindevertreter sagte.

So war in diesem Jahr mit Einnahmen aus der Grundsteuer B – diese ist zu zahlen für bebaute Grundstücke – mit einer Summe von 115 000 Euro kalkuliert worden. Tatsächlich aber liegen die Einnahmen aus der Abgabe bereits jetzt bei deutlich mehr als 120 000 Euro. Ähnliches bei der Gewerbesteuer. Im Haushaltsansatz wurde mit Einnahmen in Höhe von 200 000 Euro gerechnet. Aber bis dato sind aus dieser Steuer schon gut 202 000 Euro in das Gemeindesäckel geflossen.

Anzeige

Einnahmenverluste wegen Corona erwartet

Gleichwohl warnte Cornelia Prehl vor zu großer Freude. Denn die Verluste infolge der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus werden im kommenden Jahr tiefe Löcher in die kommunalen Finanzen reißen. Denn erst im Jahr 2021 werden die Einnahmen kassenwirksam. Der monatelange Lockdown wird vor allem bei den Gewerbesteuern zu deutlich geringeren Einnahmen führen.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Geld wird in der Kommune aber gebraucht. So rechnete Bürgermeisterin Anke Schüler (Wählergemeinschaft Wir für Wieck) die jüngsten öffentlichen Vergaben vor: Den größten Posten machten Planungskosten für die Sanierung des Johann-Segebarth-Wegs aus. Die Arbeiten schlagen mit rund 48 200 Euro zu Buche. 2000 Euro wurden für die Beseitigung von Schlaglöchern im Borner Weg ausgegeben. Außerdem wurde für die freiwillige Feuerwehr des Ortes ein Saugkorb angeschafft. Damit kann auch aus flachem Wasser Löschwasser entnommen werden, ohne dass mit einfließender Schlamm die Pumpen nachhaltig schädigt.

Unterstützung für Radweg an L 21

Wende beim straßenbegleitenden Radweg entlang der L 21 zwischen Born und Wieck. Bürgermeisterin Anke Schüler berichtete, dass Landrat Stefan Kerth ( SPD) Unterstützung für das lange geforderte Vorhaben zugesagt habe. „Gerade in diesem Jahr hat sich herauskristallisiert, wie wichtig der Weg ist.“ In der Vergangenheit wurde das Projekt stets mit dem Verweis auf den Weg über den Deich als Alternativroute abgelehnt.

Von Timo Richter