Ribnitz-Damgarten/Bad Sülze/Marlow

Trotz der Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie soll in Ribnitz-Damgarten vom 4. bis 6. Dezember ein Weihnachtsmarkt stattfinden. Das jedenfalls ist immer noch der Plan des Vereins Ribnitzer Innenstadt und der Stadtverwaltung. Aber das Ganze bleibt eine Zitterpartie angesichts der aktuellen Corona-Lage. Die Entscheidung darüber, ob der Weihnachtsmarkt seine Pforten tatsächlich öffnen wird können, fällt am kommenden Mittwoch. Dann werden sich Vertreter des Vereins und der Stadtverwaltung noch einmal zusammensetzen. Darüber informierte René Berlin, der Vorsitzende des Vereins Ribnitzer Innenstadt, auf Anfrage von OZ.

Dann werde man wissen, was das für den heutigen Montag geplante Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten ergeben habe, erläutert Berlin. „Die Frage ist, ob es Lockerungen geben wird, es bei den bestehenden Einschränkungen bleibt oder die Corona-Schutzmaßnahmen sogar noch einmal verschärft werden“, so der Vereinsvorsitzende. Eine Abfrage bei den Händlern habe jedenfalls ergeben, dass sie in den Startlöchern stehen. Allerdings brauchen sie, um entsprechend planen zu können, bis spätestens zum Ende dieser Woche Gewissheit darüber, ob der Weihnachtsmarkt stattfinden kann oder nicht, macht Berlin deutlich.

Weihnachtsmarkt soll bis 21.30 Uhr geöffnet bleiben

Falls der Weihnachtsmarkt stattfinden kann, soll er am Freitag (4. Dezember) und Sonnabend (5. Dezember) bis 21.30 Uhr, und damit länger als in den Vorjahren, geöffnet bleiben. Da der Sonnabend besucherstärkster Tag ist, ist geplant, die Lange Straße in dem Abschnitt zwischen Stadtkirche und Kaufhaus Stolz ab Mittag für den Fahrzeugverkehr zu sperren und zu einer Fußgängerzone umzufunktionieren. Davon versprechen sich der Verein Ribnitzer Innenstadt und die Stadtverwaltung eine Entzerrung des Besucherverkehrs. Nach den bisherigen Planungen sollen die Geschäfte in der Langen Straße am Sonnabend bis 18 Uhr geöffnet bleiben, so dass die Besucher nicht nur über den Weihnachtsmarkt bummeln, sondern auch in Ruhe einkaufen können.

Bratapfelfest in Bad Sülze: Wird es auch in diesem Jahr stattfinden können? Quelle: Susanne Retzlaff

In besinnlicher Atmosphäre wird normalerweise in Bad Sülze mit dem Bratapfelfest auf dem Scheunenhof des Salzmuseums die Weihnachtszeit in der Dahlienstadt eingeläutet. Das Bratapfelfest lockt seit Jahren als stimmungsvoller kleiner Weihnachtsmarkt viele Besucher aus und um Bad Sülze an. Mit dem Duft von Glühwein, Bratwurst, Plätzchen und Leckereien rund um den Bratapfel. Auch die letzten Geschenke aus der Region können hier noch erworben werden. Ein Fest für die ganze Familie eben.

Ein schönes Fest für die ganze Familie - das habe man sich eigentlich auch für dieses Jahr vorgenommen, sagt Christian Pauli. Er ist der Leiter des Salzmuseums und Vorsitzender des Kultur- und Heimatvereins, der das Bratapfelfest organisiert. „Aber wenn man sich die Corona-Zahlen anschaut, dann werden die Zweifel immer größer, ob es in diesem Jahr Sinn macht, dieses Fest zu veranstalten“, sagt Pauli. Und nicht nur bei ihm kommen da Zweifel auf. Jeden Tag würden sich die Mitglieder des Vereins in die Augen schauen und fragen: Absagen oder nicht?, so Pauli.

Hygienekonzept für Bratapfelfest liegt vor

Man habe zwar ein entsprechendes Covid-19-Hygienekonzept, erläutert der Vereinsvorsitzende weiter. Aber der Aufwand, unter Corona-Bedingungen ein solches Fest mit einer begrenzten Zahl von Leuten auf die Beine zu stellen, wäre allerdings sehr hoch. „Wir werden den Corona-Gipfel der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten abwarten und uns dann in dieser Woche entscheiden, ob wir das Bratapfelfest durchführen oder nicht“, sagte er abschließend.

In Marlow hat man sich bereits entschieden: In diesem Jahr wird es keinen Weihnachtsmarkt geben. Darüber informierte Bürgermeister Norbert Schöler auf OZ-Anfrage. „Unser Weihnachtsmarkt zeichnet sich durch eine sehr herzliche, warme und familiäre Atmosphäre aus“, so Schöler. „Eine solche Atmosphäre bekommt man nicht hin, wenn die Menschen in großen Abständen zueinander stehen müssen.“

Von Edwin Sternkiker