Schlemmin

Neugierig tappelt das Alpakababy über die Wiese in Schlemmin – unter dem strengen Blick seiner Mutter Soleika. Sunshine hat Halterin Sandra Micheel den hellen, flauschigen Nachwuchs genannt. „Während die Elterntiere als Stute und Hengst bezeichnet werden wie bei Pferden, nennt man das Jungtier Cria“, berichtet die Halterin, die sich erst in diesem Jahr mit der Alpakazucht einen Traum erfüllt hat.

Knapp zwei Wochen ist Sunshine gerade mal alt, kam am 5. Juni zur Welt. „Bei herrlichem Wetter, das ist bei Alpakas immer so. Die zögern die Geburt notfalls heraus, wenn ihnen das Wetter nicht gut genug ist“, berichtet Sandra Micheel von einer Besonderheit der aus Südamerika stammenden Tiere. Eine Zweite: „Crias kommen grundsätzlich am Tag zur Welt“, erzählt sie.

Spielgefährten in Sicht

Sandra Micheel, hier mit Tochter Marta, züchtet Alpakas in Schlemmin. In naher Zukunft gibt es auch Produkte aus Alpakawolle und sogar Kot. Quelle: Anja Krüger

Während Mama Soleika und die beiden weiteren Stuten der Herde, die weiße Jambalaja und die hellbraune Gerda eher ruhigen Gemüts sind, steht Sunshine oft der Sinn nach Umhertollen. Und Spielgefährten sind auch schon in Sicht.

Denn auch die anderen beiden Stuten sind tragend. „Den nächsten Nachwuchs erwarten wir in der kommenden Woche von Gerda, im August dann von Jambalaja“, erzählt die Halterin. Letztlich würden aber die Stuten entscheiden, wann sie ihr Cria zur Welt bringen. „Sie können es unter Umständen auch mal um drei Wochen hinauszögern“, berichtet die Züchterin.

Sie hoffe, dass auch dieses Cria dann, genauso wie Sunshine, eine Stute wird. „Die Stuten behalten wir für die Zucht“, erzählt Sandra Micheel. Hengste hingegen würden sie abgeben. „Hengste und Stuten hält man getrennt voneinander“, berichtet sie. „Und Alpakas brauchen viel Platz“, fügt sie erklärend hinzu.

Mehr als nur kuschlige Tiere zum Verlieben

Verliebt hat sich Sandra Micheel bereits vor ein paar Jahren in die Tiere. „Wenn man ihnen in die Augen schaut, kann man gar nicht anders“, sagt sie und lacht. Vor zwei Jahren haben Sandra Micheel und ihr Mann Olaf das alte Gehöft mitten in Schlemmin gekauft – mit großem Grundstück, das Platz genug bot, um sich den Traum von einer eigenen Alpaka-Zucht zu erfüllen. Aus dem Traum ist in diesem Jahr Realität geworden. Nicht nur des wundervollen Anblicks der Tiere wegen, denn Alpakas sind auch sehr nützlich. „Die Wolle ist sehr vielseitig verwendbar und der Kot ein Eins-a-Dünger“, berichtet sie.

Und von beidem geben die Tiere reichlich. Erst kürzlich sind die drei Stuten geschoren worden. Viele Kilo Wolle sind dabei zusammengekommen. „Die Wolle wird in verschiedene Qualitätsstufen eingeteilt. Die Beste nimmt man für Betten. Davon bekommen wir nur zwei – eins für mich, eins für meinen Mann“, erzählt die junge Frau, die perspektivisch auch Produkte aus der Wolle vermarkten möchte.

Denn viel mehr lässt sich noch aus der feinen, sehr weichen Wolle herstellen. „Wir lassen aktuell Einlegesohlen herstellen und auch Seife“, erzählt sie. Mit riesigen Mengen dieser hochwertigen Produkte ist aber nicht zu rechnen. Nur einmal im Jahr werden die Tiere geschoren.

Aus Kaffeemühle wird Kotmühle

Weitaus größer und niemals ausgehend ist das Angebot am Gros der aus den Anden stammenden Tiere – dem Kot. Auch den soll es in naher Zukunft zu kaufen geben – hübsch verpackt in kleinen Tütchen.

Seit 1996 anerkannte Nutztiere in Deutschland Das Alpaka, auch Pako, ist eine aus den südamerikanischen Anden stammende, gezüchtete Kamelform, die vorwiegend wegen ihrer Wolle gehalten wird. Wegen ihres ruhigen und friedlichen Charakters werden sie auch in der tiergestützten Therapie eingesetzt. In Deutschland sind Alpakas seit 1996 als landwirtschaftliche Nutztiere anerkannt und damit beispielsweise mit Schafen oder Pferden gleichgesetzt. Sie dürfen daher von Privatpersonen ohne weitere Genehmigung gehalten werden. Die Alpaka-Faser ist eine weiche, seidig-glänzende Naturfaser. Im Vergleich zur Schafwolle ist sie wärmer, feiner und sie hat einen geringeren Fettgehalt.

„Der Vorteil ist, dass Alpaka-Kot nicht riecht. Er wird getrocknet und dann gemahlen“, berichtet sie. Das macht die junge Frau selbst. „Zum Mahlen wird einfach eine alte Kaffeemühle zur Kotmühle umfunktioniert“, erzählt sie.

Sie selbst düngt ihre Pflanzen bereits mit dem Naturprodukt. „Das Ergebnis ist überwältigend“, schwärmt sie. „Und man braucht nicht viel – ein Teelöffel pro Topf einmal im Monat reicht“, informiert Sandra Micheel.

Wann und wo sie ihre Alpaka-Produkte anbietet, könne sie noch nicht sagen. „Irgendwann würde ich gern einen eigenen kleinen Hofladen eröffnen. Aber erstmal werde ich Aktionen wie ‚Tag der offenen Gartentür‘ oder ähnliche für die Vermarktung nutzen“, berichtet sie.

Von Anja Krüger